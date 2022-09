3 idées de sortie ce dimanche pour la journée du patrimoine à Monaco

1. Le Logoscope

Pour cette nouvelle édition de la Journée européenne du patrimoine en Principauté, Le Logoscope vous propose de découvrir ou de redécouvrir ses ateliers nichés sur les hauteurs du Casino de Monte-Carlo: une expérience à partager autour de visites d’ateliers, de rencontres avec les artistes, d’une exposition collective et d’une dégustation originale de produits du terroir par l’Office des Menus Plaisirs d’Agnès Roux.

En résonance avec la thématique 2022, la diversité des recherches, des pratiques et des personnalités qui œuvrent au sein de la structure, sera à l’honneur. Engagé dans les pratiques artistiques dites actuelles depuis 25 ans, Le Logoscope interroge, scrute un monde aux territoires complexes, aux biotopes fragiles en constant mouvement et à commencer par son territoire d’appartenance: la Principauté de Monaco.

Lieu: 2, place de la Crémaillère - Monaco / Beausoleil. Exposition, guinguette et visite des ateliers de 10h à 19h. Entrée libre. www.lelogoscope.com

2. La Fondation Prince Albert II de Monaco

Fondée en 2006 par le prince Albert, la fondation est une organisation internationale à but non lucratif, qui s’engage à faire progresser la santé planétaire pour les générations actuelles et futures en co-créant des initiatives et en soutenant des centaines de projets à travers notre précieuse planète. La Fondation Prince Albert II de Monaco concentre ses actions sur trois grands axes - le changement climatique, la biodiversité et les ressources en eau - dans trois grandes zones géographiques: le bassin méditerranéen, les régions polaires et les pays les moins avancés.

Elle est hébergée au sein de la Villa Girasole qui allie une architecture Belle Époque et des installations de haute performance énergétique, l’inscrivant dans le cadre des engagements de la Fondation visant à promouvoir les énergies renouvelables.

Lieu: Villa Girasole, 16 boulevard de Suisse. Accès libre, de 10h à 17h.

Sur inscription: présentation des actions de la Fondation (45min) à 10h30 et 14h30; atelier en famille "Découverte du potager" en collaboration avec Terrae Monaco (30min) à 14h30, 15h, 15h30 et 16h. Informations et réservations: (+377).98.98.44.44. contact@fpa2.org - www.fpa2.org

3. L’usine de valorisation des déchets de Monaco

Très tôt, la Principauté de Monaco s’est préoccupée de son environnement, compte tenu de son expansion urbaine, économique et culturelle. Dès 1898, fut construite la première usine d’incinération d’ordures ménagères. La seconde unité prit le relais en 1938. La troisième et actuelle usine construite au cœur du quartier de Fontvieille, a été mise à feu en 1980. L’énergie de la combustion est valorisée sous forme d’électricité via un turbo alternateur et sous forme d’eau glacée ou d’eau chaude, dans la centrale thermo frigorifique voisine, à des fins de climatisation ou de chauffage des immeubles industriels et tertiaires.Lieu: 3 avenue de Fontvieille / boulevard Charles III "accès hall de l’usine". Visite guidée sur inscription: 10h30à 12h00- 13h30à 15h00- 15h30à 17h00.

Informations et réservations: (+377) 92.05.91.49.