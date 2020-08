18 sites de baignade en eau douce à (re)découvrir sur la Côte d'Azur et dans le Var

Voilà un coin de paradis proche du littoral qui ravira aussi bien les amoureux de nature sauvage que les amateurs de sensations fortes.

Les deux premières vasques surplombées de cascades permettent des jeux aquatiques divers et variés.

Plus haut, plus difficile d’accès mais donc plus tranquille, d’autres trous d'eau enserrés dans un étroit chenal invite à la baignade et à la paresse sur de larges dalles baignées de soleil.