Avec la série "The Night Agent", Netflix a réussi son coup

Netflix arrive, parfois, à faire de projets sans prétention des succès mondiaux sortis de nulle part. Bon, parfois, il y a de la casse avec des projets adossés à des plans de communication dantesques qui font flop comme la dernière série de Nawell Madani, "Jusqu’ici tout va bien", ou alors la série "Marseille" mais il y a aussi des projets qui n’avaient pas été dimensionnés pour quelque chose d’immense et qui, par le bouche-à-oreille (certains parleront d’algorithme), réussissent à s’imposer comme une évidence.



Il y a eu "Squid Game", "Emily In Paris" et, récemment, "The Night Agent", une série sans aucune prétention de Shawn Ryan et qui a trouvé son public rapidement (170 millions d’heures de visionnage les quatre premiers jours) à tel point que le projet a été renouvelé pour une deuxième saison.

"The Night Agent" est ce que l’on appelle le thriller simple, basique et efficace: Peter Sutherland est un agent du FBI qui, après avoir déjoué un attentat à la bombe dans le métro, se retrouve muté dans les sous-sols de la Maison-Blanche où il est en garde nocturne dans une pièce sans fenêtre avec comme seule compagnie un bureau et un téléphone qui ne sonne jamais. Sauf qu’une nuit, ledit téléphone se met à sonner. Au bout du fil, une jeune fille dont l’oncle et la tante viennent de se faire assassiner et qui dans un geste de désespoir appelle le numéro que vient de lui confier sa tante avant de décéder. Débute alors une conspiration tentaculaire qui peut remonter jusqu’au bureau ovale.

Un duo qui fonctionne

Peter Sutherland, joué par Gabriel Basso que l’on avait apprécié dans "Super 8" de Steven Spielberg fait alors équipe avec Luciane Buchanan qui campe Rose Larkin, la nièce des deux victimes qui s’avéreront être des agents de Night Action, une branche très spéciale du FBI.

Ce duo va se lancer sur les traces d’un immense complot où tout le monde est potentiellement corrompu tout en évitant le couple de tueurs à gages à leurs trousses. Une série classique, qui s’appuie sur les ressorts habituels du genre mais qui fonctionne à merveille car, parfois, être dans quelque chose de simple mais bien bordé permet de savourer la chose.

Et puis il faut avouer que Shawn Ryan, le showrunner derrière ce projet n’est pas n’importe qui. Le producteur de 56 ans est l’homme derrière l’immense succès de "The Shield", la série qui a révolutionné le genre policier en 2002 avant de bifurquer sur d’autres projets comme "The Unit", "Lie To Me" ou "S.W.A.T".

Ryan sait comment fonctionne une bonne série et quels sont les ressorts pour accrocher son public. Avec "The Night Agent", il a réussi son pari mais le plus dur reste à faire: ne pas passer à côté de sa saison deux. Certaines bonnes séries se suffisent en une seule saison et il faut, parfois, ne pas succomber à la tentation de faire la saison de trop par appât du gain. L’avenir nous dira ce qu’il en est mais, en attendant, si vous n’avez pas encore mis le doigt dans "The Night Agent", vous pouvez y aller sans trop de risque. Ça se regarde tout seul comme on dit.

"The Night Agent", disponible sur Netflix.