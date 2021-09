Vous n'avez rien suivi à la crise des sous-marins entre la France les Etats-Unis et l'Australie? On vous la résume en cinq points

C'est une décision rare et historique. Ce vendredi 18 septembre, la France a décidé de rappeler ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie à Paris. "A la demande du Président de la République, j'ai décidé du rappel immédiat à Paris pour consultations de nos deux ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie", a annoncé le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian dans un communiqué. "Cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité exceptionnelle des annonces effectuées le 15 septembre par l'Australie et les Etats-Unis", a-t-il ajouté.

En cause? L'annonce faite cette semaine de la rupture du "contrat du siècle" négocié en 2016: la France devait fournir des sous-marins à l'Australie. L'annonce américaine du partenariat stratégique avec le Royaume-Uni et l'Australie, en lieu et place de la France a tourné à la crise ouverte. Quels étaient les enjeux? Quelles réactions? On fait le point.

La rupture d'un contrat à 90 milliards d'euros

"Coup dans le dos", décision "brutale" et "insupportable", à la "Trump" ... Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi soir un partenariat stratégique avec le Royaume-uni et l'Australie, incluant la fourniture de sous-marins américains à propulsion nucléaire à Canberra, qui a sorti de fait les Français du jeu.

Cette nouvelle alliance entre l'Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni a été baptisée, Aukus et vise à "renforcer et soutenir" les intérêts des trois alliés en matière de défense et de sécurité. Cela passera notamment par un "partage accru de l'information et des technologies" et une "intégration plus poussée de la science, de l'industrie et des chaînes d'approvisionnement", explique un communiqué commun.

Initialement, c'est la France qui avait négocié ce contrat en 2016 par l'intermédiaire de Jean-Luc Le Drian. Ce gigantesque contrat de 90 milliards de dollars australiens (56 milliards d'euros) prévoyait la fourniture de 12 sous-marins français à propulsion conventionnelle à l'Australie. On a alors parlé de "contrat du siècle".

QuelleS réactionS à Paris ?

De quoi déclencher l'ire de Paris qui n'a pas mâché ses mots. Pour le Quai d'Orsay, ces faits "constituent des comportements inacceptables entre alliés et partenaires, dont les conséquences touchent à la conception même que nous nous faisons de nos alliances, de nos partenariats et de l'importance de l'Indopacifique pour l'Europe", a martelé Jean-Yves Le Drian.

Dans la foulée de l'annonce, l'ambassade de France aux Etats-Unis a annulé une célébration qui marquait l'anniversaire d'une bataille navale décisive de la guerre d'indépendance des Etats-Unis, conclue par une victoire de la flotte française sur la flotte britannique, le 5 septembre 1781."Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible ressemble beaucoup à ce que faisait M. (Donald) Trump", s'est indigné le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, ne cachant pas sa "colère" et son "amertume". "Cela ne se fait pas entre alliés", a martelé le responsable français, qui a également dénoncé une politique du fait accompli américaine - et par ricochet australienne - sans aucune concertation préalable.

Car les Etats-Unis ont assuré avoir prévenu la France avant l'annonce de Joe Biden, ce qu'a démenti fermement Paris. "Nous n'avons pas été informés de ce projet avant la publication des premières informations dans la presse américaine et australienne, qui elles-mêmes ont précédé de quelques heures l'annonce officielle de Joe Biden", a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'ambassade de France à Washington, Pascal Confavreux. Alors pour marquer son désaccord profond, Paris a annoncé avoir rappelé ses ambassadeurs en Australie et aux Etats-Unis.

Washington regrette le rappel de l'ambassadeur à Paris

Et bien sûr, un haut responsable de la Maison Blanche a dit sous couvert d'anonymat "regretter" que les Français "aient franchi ce pas" et Joe Biden a bien promis de continuer à "travailler étroitement avec la France", "allié-clé" dans la région Indopacifique. Les Européens ont désormais une idée "assez claire" de la façon dont Washington considère ses alliés, a résumé une source proche du dossier à Paris.

L'Australie a, de son côté dit comprendre la "déception" française tout en souhaitant continuer à travailler avec Paris. "Il est évident que ce sont des questions très difficiles à gérer", a déclaré la cheffe de la diplomatie australienne Marise Payne depuis Washington. "Mais nous continuerons à travailler de manière constructive et en étroite collaboration avec nos collègues français", a-t-elle promis.

Faisant feu de tout bois, Paris s'est demandé comment faire confiance désormais à Canberra dans la négociation commerciale entre l'UE et l'Australie. "On a des négociations commerciales avec l'Australie, je ne vois pas comment on peut faire confiance au partenaire australien", a lancé le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune.

Quelles conséquences ?

Cette rupture de contrat a jeté un froid entre Paris et Washington, alors que Joe Biden était censé incarner une embellie dans la relation transatlantique après quatre années de brutalité trumpienne. "Il est certain que nous avons une petite crise diplomatique sur la table", résume Anne Cizel, spécialiste de politique étrangère américaine à l'université parisienne de la Sorbonne. "Les Etats-Unis envoient un signal un peu curieux en ce sens qu'ils réclament une présence (militaire) de leurs alliés européens dans l'Indopacifique et dans le même temps se positionnent en premiers concurrents des ventes de sous-marins français", résume-t-elle.

Les Etats-Unis attendent de leurs alliés de la docilité et ne sont pas dans une logique de consultation

"Cela confirme le fait que les Etats-Unis attendent de leurs alliés de la docilité et ne sont pas dans une logique de consultation", fait observer Thomas Gomart, directeur de l'Institut français de relations internationales (Ifri).

"La relation avec l'administration Biden est extrêmement difficile tout simplement parce que cette administration, focalisée sur la Chine, veut rappeler sa centralité", dit-il à l'AFP. A travers cette séquence, le président Biden a aussi eu à cœur de faire oublier au plus vite le retrait chaotique d'Afghanistan en montrant que l'Amérique restait au rendez-vous de la puissance. Pour Anne Cizel, ce coup porté aux ambitions françaises traduit aussi une "rivalité de leadership" entre les Etats-Unis et un président français, Emmanuel Macron, qui se pose en "leader de la défense de l'Europe".

Une réunion à l'ONU pour calmer la colère française?

Alors l'étape suivante, après le rappel des ambassadeurs sera sans doute, la réunion à l'ONU qui se tiendra "la semaine prochaine". Un réunion au cours de laquelle, les USA "espèrent" pouvoir évoquer ce différend. "Nous avons été en contact étroit avec nos alliés français", et "nous espérons pouvoir continuer notre discussion sur ce sujet à haut niveau dans les prochains jours, y compris à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine" à New York, a dit Ned Price dans un tweet. "

L'Alliance transatlantique a favorisé la sécurité, la stabilité et la prospérité autour du monde pendant plus de sept décennies, et notre attachement à ces liens et à notre collaboration est inébranlable", a-t-il ajouté, promettant à nouveau une "coopération" avec Paris "dans plusieurs dossiers, y compris dans la zone indo-pacifique".