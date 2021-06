Le Charles-de-Gaulle de retour à Toulon: pourquoi c'est important de préparer sa succession

Sa construction s’étalera jusqu’à 2036, avant deux années d’essais en mer et l’admission au service actif en 2038. On ignore encore la somme exacte qui, à cette date, aura été dépensée. Mais on parle déjà d’une enveloppe de près de 5 milliards d’euros. Rien que le budget dédié à la phase d’étude devrait s’élever à 900 millions d’euros.

Alors pourquoi, c’est important? Pourquoi consacrer de telles sommes à la Défense, quand on traverse une pandémie, que l’économie s’en ressent, et que dans le même temps l’urgence climatique se fait de plus en plus pressante?

10% du budget 2021 de l’État pour la Défense

En 2021, la loi de finance octroie en effet plus de 67 milliards d’euros, dont les pensions des militaires retraités – soit 10% du budget total de l'État.

Très loin derrière les plus de 300 milliards d’euros dévolus à l’économie, aux finances et à la relance. Derrière aussi les 76 milliards d’euros dédiés à l’Éducation nationale, à la jeunesse et aux sports. Mais bien devant les 24 milliards consacrés à la transition énergétique ou les quelque 14 milliards respectivement prévus pour la solidarité et la santé d’un côté, le travail, l’emploi et l’insertion de l’autre.

Pascal Ausseur, directeur général de la FMES, la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, basée à Toulon, comprend cette interrogation. Il y répond par une autre. "Et si on ne le faisait pas? Ce serait faire le pari que d’ici là, la situation géopolitique serait tellement apaisée qu’on n’aurait pas besoin d’un porte-avions." Ni en 2038, ni au cours des 40 années suivantes, qui constituent la durée de vie de ce type de navire.

Mais la réalité des trois dernières décennies, assure-t-il, est tout autre et la situation géopolitique s’est, dans ce laps de temps, considérablement dégradée. "On est désormais sur une tendance à 50 ans où la conflictualité entre les pays, où les rapports de force, les tensions entre les États, ne font qu’augmenter, y compris près de nous."