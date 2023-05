La Patrouille de France va fêter ses 70 ans: un show acrobatique prévu dans la région les 20 et 21 mai prochains

Le week-end du 20 et 21 mai, la crème de la crème de l’armée de l’Air et de l’Espace donne rendez-vous au public, sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence, pour un meeting singulier.

En effet, au vu de la programmation, les visiteurs risquent d’avoir un torticolis à la fin du week-end tant les appareils les plus prestigieux éblouiront le ciel provençal.

Parmi les acteurs de ces deux journées, comptez l’Airbus A321, l’Airbus A330 Multi Rôle Tanker Transport (MRTT) ou encore les épidermiques avions de chasse Rafale, F-86 Sabre et F-16. Mais la star de la journée ne fera pas forcément le plus de bruit et tous les regards seront tournés vers la Patrouille de France (PAF).

Bien connue des Toulonnais avec un rendez-vous annuel le 15-Août sur les plages du Mourillon et considérée comme l’une des meilleures formations acrobatiques au monde, la Grande dame fête cette année ses 70 ans. C’est le 18 mars 1953, au cours d’un meeting à Alger, que la patrouille de quatre Republic F-84 de la 3e Escadre de chasse de Reims a soulevé l’enthousiasme du public et trouvé un nom qui ne l’a plus quitté. Emballé par la présentation à laquelle il venait d’assister, c’est le journaliste et commentateur du show Jacques Noetinger qui la baptise "Patrouille de France".

70 ans plus tard, la PAF est équipée par une dizaine d’Alpha Jet et armée par 8 pilotes plus un remplaçant. "Aux yeux du grand public c’est essentiellement ça mais l’envers du décor c’est près d’une cinquantaine de personnes qui permettent les meetings, comme les mécaniciens", explique le commandant Aurélien, leader de cette formation 2023. Pour la PAF, aucun combat tactique puisque ses missions se résument au rôle d’ambassadeur de l’armée de l’Air et de l’Espace et de la faire rayonner, comme ce sera le cas les 20 et 21 mai prochains.

Le ciel de Salon-de-Provece (13) sera donc agité mais les 80.000 visiteurs prévus pourront également contempler quelques appareils depuis le tarmac ou encore découvrir des simulateurs.

Objectif recrutement

C’est sur la terre ferme que de nombreuses animations sont prévues et que le public va rencontrer le personnel mais également découvrir les métiers de l’aéronautique. Si ce week-end, organisé par la Fondation des œuvres sociales de l’Air (FOSA), permet de faire rayonner l’armée de l’Air et de l’Espace, il est aussi question de recruter: "Nous ne nous en cachons pas", assure le Général de brigade aérienne Pierre Réal commandant la base aérienne 701 et directeur général de l’École de l’air et de l’espace. En conférence de presse, il poursuit: "Nos enjeux de recrutement sont forts. Pour cette année 2023, nous avons plus de 4.000 postes à pouvoir, dans 50métiers différents et avec des spécialités comme la maintenance aéronautique, la cyberdéfense, les contrôleurs aériens, etc."

Pour accéder au meeting, la réservation est obligatoire sur le site www.fosa.fr, et aucune vente ne se fera sur place.