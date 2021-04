Festival des Jardins, la création monégasque déjà ouverte au public aux terrasses du Casino

Cette 3e édition du Festival s’articule autour du thème "Jardins d’Artistes".

Afin de permettre au public de découvrir sa création "Le reflet de l’eau dans l’infini bleu", celle-ci est visible depuis samedi 3 avril, aux terrasses du Casino (côté Fairmont).

Timothée Roche, dessinateur – projeteur au Bureau d’études a imaginé et conçu le projet exposé à Monaco.

Il le définit ainsi : "Le reflet de l’infini. Sous le soleil brûlant de Méditerranée, un espace se dessine. Des silhouettes verticales et touffues brossent le paysage que nous découvrons. D’autres formes, cette fois-ci géométriques et anguleuses livrent une lecture architecturée de cet endroit. Des couleurs, des reliefs, des matières, toutes différentes composent cet écrin de paradis. Dans ce jardin, les idées nous apparaissent claires et limpides comme l’eau qui vient envelopper le visiteur et adoucir la température des côtes escarpées. A l’imaginaire ensuite de projeter sur les reflets d’un verre embué le présage d’une visite vers l’infini."

Une invitation à la contemplation et au voyage, au coeur de Monaco.