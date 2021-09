"Entre alliés, ça ne se fait pas"... La réaction de Nicolas Sarkozy à l'affaire des sous-marins

"Trahison", "coup dans le dos", "duplicité", les Français n'ont pas de mots assez durs pour qualifier le comportement des Australiens, Britanniques et Américains dans l'affaire des sous-marins, et du "contrat du siècle", affirmant avoir été maintenus dans le brouillard pendant qu'ils négociaient entre eux.

Et parmi ces Français, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Interrogé sur son sentiment à propos de cette affaire, Nicolas Sarkozy a estimé qu'Emmanuel Macron "a eu raison de réagir fermement". "Entre alliés ca ne se fait pas, c'est inadmissible. Quand on est ami, ça donne des droits et ca créé des devoirs ne fait pas ça. Et agir comme cela, ce n'est pas admissible. Il faudra en tirer les conséquences", a-t-il dit à la presse, ce mardi 21 novembre.