Conflit Russie-Ukraine : les accélérations de ces dernières heures, avant l'entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, ce samedi

Ces dernières heures, les tensions sont montées d'un cran entre la Russie et les Occidentaux.

Plusieurs dizaines de milliers de soldats russes ont entamé des exercices de grande ampleur au Bélarus, pays voisin de l'Ukraine, qui doivent en théorie durer jusqu'au 20 février.

Selon les Occidentaux, en guise d'exercice, la Russie prépare une invasion imminente de l'Ukraine, ce que Moscou dément.

Des manœuvres et des exercices russes Au Bélarus et à la frontière avec l'ukraine

Alors que la Russie mène depuis jeudi des manœuvres d'envergure au Bélarus, voisin de l'Ukraine, Moscou a annoncé d'autres entraînements aux "missions de combat" dans la région frontalière russe de Rostov, avec des centaines de soldats et des chars. Par ailleurs, la marine russe conduit des manœuvres en mer Noire dont l'Ukraine est aussi riveraine.

Mais ce vendredi 11 février, le chef des services norvégiens de renseignement militaire a affirmé que tout était prêt d'un point de vue opérationnel pour un vaste spectre d'opérations militaires russes en Ukraine, précisant que la décision n'appartenait plus qu'au Kremlin.

Les Russes "ont tout ce dont ils ont besoin pour tout mettre à exécution, d'une invasion mineure à l'est, d'attaques mineures un peu partout en Ukraine à une invasion complète avec, éventuellement, une occupation de toute l'Ukraine ou de certaines parties" du pays, a déclaré le vice-amiral Nils Andreas Stensønes. "Maintenant, c'est en premier lieu au président Poutine de choisir s'il veut le faire ou pas", a-t-il ajouté.

L'UE menace de sanctions

Les dirigeants occidentaux, dont le président américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron, ont promis des sanctions "rapides et drastiques" contre Moscou si la Russie envahit l'Ukraine. Ils se sont entretenus ce jour, alors que s'enlisent les efforts diplomatiques européens pour tenter d'éviter que la crise russo-occidentale autour de ce pays ne dégénère en guerre.

"Les alliés sont déterminés à prendre ensemble des sanctions rapides et drastiques contre la Russie en cas de nouvelles violations de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine", a tweeté le porte-parole du chancelier allemand, à l'issue de cette réunion. "Tous les efforts diplomatiques visent à persuader Moscou d'aller vers une désescalade. Le but est d'empêcher une guerre en Europe".

Outre MM. Biden, Scholz et Macron, la téléconférence avait réuni le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen, Charles Michel, ainsi que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, le président polonais, Andrzej Duda, ou encore le président du Conseil italien Mario Draghi, et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a lui déclaré à ses alliés "craindre pour la sécurité de l'Europe".

"La Présidente von der Leyen a détaillé l'état d'avancement des sanctions sectorielles et individuelles en cas de nouvelle agression militaire de la Russie contre l'Ukraine. Elle a réaffirmé le fait que toutes les options étaient sur la table et que les sanctions concerneraient les secteurs financier et énergétique, ainsi que les exportations de produits de haute technologie", ont précisé ses services dans un communiqué.

Washington avertit que le risque d'une guerre en Europe est plus fort que jamais

Jeudi 10 février, l'US Air Force a annoncé l'arrivée au Royaume-Uni de bombardiers stratégiques B-52 pour des manoeuvres "prévues de longue date", tandis que l'US Navy annonçait la présence sur le théâtre européen de quatre destroyers venus renforcer la Sixième Flotte américaine. Le président américain Joe Biden a envoyé 3.000 soldats américains en Allemagne, Pologne et Roumanie pour rassurer les alliés du flanc est de l'Otan, au moment où les Occidentaux craignent une invasion russe de l'Ukraine.

Au lendemain de ces annonces, l'armée américaine a décrit le repositionnement vers la Roumanie d'un escadron d'avions de chasse F-16 habituellement basés en Allemagne, "pour renforcer la sécurité régionale" en pleine tension avec la Russie sur l'Ukraine. Ces F-16, dont le nombre n'a pas été précisé, doivent arriver vendredi sur la base aérienne roumaine de Fetesti, à moins de 100 km de la mer Noire, où ils rejoindront des avions de combat italiens qui y sont déjà déployés, a indiqué dans un communiqué le commandement de l'US Air Force en Europe, basé en Allemagne. Ils seront notamment chargés de protéger l'espace aérien de l'Otan dans cette région proche de la Crimée annexée en 2014 par Moscou.

Nous continuons à voir des signes d'escalade russe

Car une invasion militaire russe de l'Ukraine, marquée par une campagne massive de raids aériens et une "attaque rapide" sur Kiev, est une "possibilité très réelle" ces prochains jours, a averti la Maison Blanche, en exhortant les Américains à quitter le pays "d'ici 24 à 48 heures". "Nous continuons à voir des signes d'escalade russe, y compris l'arrivée de nouvelles forces à la frontière ukrainienne", a déclaré le conseiller pour la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan.

Cette invasion peut "intervenir à tout moment", y compris avant la fin des Jeux olympiques de Pékin prévue le 20 février, a-t-il ajouté devant la presse. Dans ce contexte de tensions poussées à leur paroxysme, les alliés ont atteint un "niveau remarquable d'unité" face à la Russie, a assuré Jake Sullivan, prévenant la Russie que si elle décidait d'envahir l'Ukraine, son influence en serait "diminuée".

Malgré un vocabulaire nettement plus alarmiste, le conseiller de la Maison Blanche pour la sécurité nationale a précisé que les Etats-Unis ne "disaient pas" pour autant que Vladimir Poutine avait pris sa décision finale. "Nous ne disons pas qu'une décision a été prise, qu'une décision finale a été prise par le président Poutine", a-t-il tempéré, en estimant qu'une voie à la désescalade était encore possible, notamment par la diplomatie. "Je m'attends à ce que le président Biden discute par téléphone avec le président Poutine, mais je n'ai rien à annoncer pour le moment", a-t-il déclaré à la presse

Le Royaume-Uni, la Norvège et Israël évacuent leurs ressortissants

Dans la foulée des recommandations faites aux ressortissants américains, ce vendredi 11 février, le gouvernement israélien a décidé "d'évacuer les familles des diplomates et du personnel de son ambassade en Ukraine" en raison de l'escalade des tensions russo-occidentales autour de ce pays. Le ministère des Affaires étrangères a également recommandé dans un communiqué aux citoyens israéliens de "s'abstenir de se rendre en Ukraine pour le moment" et exhorté ses ressortissants vivant sur place à éviter "les foyers de tensions" en raison de "l'aggravation de la situation".

La Norvège a, au lendemain de la décision américaine similaire, appelé ses ressortissants à quitter immédiatement l'Ukraine "en raison d'une situation grave et imprévisible" dans le pays près duquel des dizaines de milliers de soldats russes sont massés. Le ministère des Affaires étrangères a aussi exhorté les Norvégiens à éviter tout voyage ou séjour dans la zone de Russie distante de moins de 250 km de la frontière ukrainienne, ainsi que tout voyage au Bélarus à l'exception de Minsk. Ces conseils entrent en vigueur "immédiatement", a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'Elysée annonce ce vendredi soir que le président Français Emmanuel Macron parlera à son homologue russe Vladimir Poutine samedi midi de la crise à la frontière russo-ukrainienne, que les Occidentaux veulent résoudre par "la voie diplomatique, le dialogue et la dissuasion".