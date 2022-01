"C’est quelqu’un sur qui on pouvait compter"... Au 54e Régiment d’artillerie, l'émotion est vive après la mort du brigadier Alexandre Martin

C’est une triste nouvelle qui a touché le 54e Régiment d’artillerie de Hyères ce dimanche avec l’annonce du décès du brigadier Alexandre Martin tué samedi à Gao au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane. La 53e victime française depuis le début des opérations au Sahel.

Né en mars 1997 à Rouen, Alexandre Martin avait 24 ans. Il était entré au 54e RA en septembre 2015 où il a effectué la totalité de sa carrière militaire. Affecté à la 4e batterie comme pointeur tireur sol air très courte portée, il fut, entre autres, déployé à trois reprises sur l’opération Sentinelle, et décoré de la médaille de la protection militaire du territoire le 12 décembre 2016, de la médaille de bronze de la défense nationale en janvier 2017 et de la médaille d’argent en janvier 2021. Envoyé l’an dernier à Djibouti, il avait également été projeté en mission en Guyane dans le cadre de l’opération Harpie et de la défense du site spatial, ainsi qu’en Martinique.

Promu brigadier en décembre 2018, fiancé et sans enfant, il était engagé depuis octobre dernier au Mali, où il a été grièvement blessé dans des tirs indirects visant la plate-forme opérationnelle désert de Gao ce samedi 22 janvier après-midi. Immédiatement pris en charge, il a malheureusement succombé à ses blessures. À ses côtés, neuf autres soldats ont été blessés mais leur pronostic vital n’est pas engagé, a assuré le ministère des Armées.

Plusieurs cérémonies d’hommage

À travers un communiqué, le Président de la République a exprimé sa "très vive émotion" suite à cette nouvelle et a "salué avec respect la mémoire de ce soldat, mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission", s’associant "à la douleur de sa famille, de ses proches et de ses frères d’armes et les assurant de la reconnaissance et de la solidarité de la Nation." Emmanuel Macron a également tenu à souligner une nouvelle fois "le courage des militaires engagés au Sahel" et à leur exprimer "sa totale confiance", confirmant "la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme dans la région, aux côtés de ses partenaires."

Plusieurs cérémonies d’hommage vont être organisées pour Alexandre Martin. Une première de ses frères d’armes sur le territoire des opérations au Mali, puis une autre, nationale, à Paris et enfin une à la caserne Vassoigne à Hyères par sa famille régimentaire.