Alors qu'il volait, un avion de la Marine nationale victime d'un acte de malveillance commis au laser

Un avion de la Marine nationale a été victime d'illuminations au laser mardi soir, alors qu'il se trouvait en phase d’atterrissage sur la base aéronavale de Lann-Bihoué près de Lorient, a annoncé vendredi le ministère des Armées.

Selon le ministère, cet "avion de patrouille maritime Atlantique 2 a été victime d’illuminations au laser alors qu’il s’apprêtait à atterrir sur la piste principale de la base aéronavale de Lann-Bihoué", indique un communiqué de la Marine nationale.

Un individu interpellé

Encore en vol, l'équipage a pu identifier "très précisément" l'origine du faisceau lumineux et un individu a été interpellé, ajoute la Marine nationale. Selon la Marine, le pilote se trouvant "dans l’incapacité de poursuivre son atterrissage" a "dû interrompre son approche et se mettre en attente en altitude".

"L’équipage a alors mis en œuvre les capteurs de l’avion, en particulier sa caméra haute définition jour/nuit, pour localiser très précisément l’origine de l’émission du faisceau lumineux", indique la Marine nationale. L'équipage "a ainsi pu identifier l’individu et enregistrer des éléments de preuve du délit".

Ils ont alors transmis ces éléments aux policiers du commissariat de Lorient, "qui ont rapidement interpellé la personne malveillante et confisqué son matériel", ajoute la Marine nationale.

Une plainte déposée et une enquête en cours

Une plainte a été déposée et une enquête est en cours d’instruction par le personnel de la gendarmerie maritime. "Face à la recrudescence de ce type d’événements à l’encontre des aéronefs de la Marine nationale stationnés sur les bases aéronautiques de Lanvéoc, Lann Bihoué et Landivisiau", le commandant d’arrondissement maritime rappelle que "le commerce et la détention de lasers sont strictement réglementés".

Le fait posséder ou utiliser un laser de classe supérieure à 2 peut est passible de 6 mois d’emprisonnement, assortie d’une amende de 7.500 euros.

"Au-delà de ces sanctions pénales, pointer un laser vers un avion en phase d’approche d’un terrain, c’est risquer de causer de graves et irrémédiables lésions oculaires aux membres d’équipage" rappelle la Marine nationale, et "qu'en cas d’aveuglement complet des pilotes, le risque d’accident aérien est majeur".