Afghanistan: combats dans le Panchir, l'annonce du gouvernement taliban encore différée

Bastion antitaliban de longue date, cette vallée, enclavée et difficile d'accès située à environ 80 kilomètres au nord de la capitale, est le théâtre depuis lundi et le départ des dernières troupes américaines du pays de combats entre les forces talibanes et le Front national de résistance (FNR).

A Kaboul vendredi soir, des rafales ont retenti, tirées pour célébrer une victoire talibane dans le Panchir que des rumeurs notamment sur les réseaux sociaux disaient acquise. Mais les talibans n'ont fait aucune annonce officielle et un habitant du Panchir a affirmé à l'AFP par téléphone que ces annonces étaient fausses.

"La résistance continue"