Vous avez été arnaqué par un influenceur? Racontez-nous

De plus en plus d'agences et d'influenceurs sont pointés du doigt. Contrefaçon, "dropshipping", publicité et vente mensongère... Les qualificatifs ne manquent pour désigner les pratiques commerciales parfois très controversées des influenceurs. Un phénomène que dénoncent les consommateurs. Si vous avez été victime d'une arnaque, votre témoignage nous intéresse.