"Tout cela aura chez nous un effet très fort sur les votes RN en 2027": cette sociologue réagit à la nouvelle réforme des retraites

Ce mouvement est-il le début d’un engrenage qui va faire tache d’huile avec le privé, les lycées, universités, etc.?

Je n’en suis pas certaine... Je vois davantage des similitudes avec 2010 et la "réforme Sarkozy". C’est-à-dire des manifestations massives, mais comme le gouvernement y a opposé une fin de non-recevoir, finalement la mobilisation s’était étiolée. Mais cela ne veut pas dire que c’est sans conséquences...

Que voulez-vous dire par là? A quoi peut-on s’attendre?

On voit que le gouvernement s’est organisé pour passer sans le 49.3, donc cette réforme devrait être votée, en lâchant trois bricoles ou pas... Je pense que tout ça va se traduire, hélas, par un scénario similaire à celui de l‘Italie. Ce pays a connu une réforme drastique des retraites et un âge de départ fixé à 67 ans. Sur le coup les gens étaient écœurés, mais c’est passé. Et maintenant ils ont l’extrême droite... Tout cela aura chez nous un effet très fort sur les votes RN en 2027...

Que révèle cette union syndicale d’ordinaire rare?

Effectivement c’est rare. En 2003, la CFDT avait signé. Mais c’était une réforme beaucoup plus équilibrée! En dépit des dénégations du gouvernement, celle de 2023 est extrêmement injuste, inégalitaire et loin de l’"humain", en ce sens qu’elle touche tous ceux qui ont commencé à travailler très tôt alors que ça ne change rien pour les cadres qui ont commencé plus tard...

Cette augmentation de l’âge légal de départ en retraite est un chiffon rouge non négociable pour toutes les organisations syndicales, y compris la CFDT. Si au lieu de cela Macron avait parlé "gentiment" d’allongement de la durée de contribution, ça passait sans heurts. Là, il nous précipite dans une pagaille par entêtement.