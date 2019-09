La Grande matinale des territoires : une émission quotidienne consacrée aux régions sur la TNT

Top départ mardi 1er octobre pour la Grande Matinale des territoires de Cyril Viguier. Cette nouvelle émission en prise directe avec les régions sera diffusée quotidiennement de 7h à 9h sur les 22 chaînes du réseau Vià et les chaînes de la presse quotidienne régionale, partenaire de l'émission.



Gérard Larcher, le président du Sénat, sera demain le premier invité de la Grande matinale des territoires diffusée en direct de Bordeaux à l’occasion du Congrès des Régions de France.



Cette tranche d’information territoriale à caractère national et international constitue un programme inédit sur la TNT, en partenariat avec 35 médias télé ou presse écrite, dont le Groupe Nice-Matin.



L’émission sera diffusée à l’étranger sur TV5 Monde.



Les présidents de région Hervé Morin (Normandie) et Renaud Muselier (Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) participeront également à cette première.