"Impulsif", "irrationnel"... Daniel Cohen décortique le nouvel "Homo numericus"

"L’amour ? Désormais, c’est Tinder. Le bureau ? En télétravail. Un nouveau job ? Ce sont les algorithmes qui recrutent. Les partis politiques ? C’est sur Twitter. Au centre de ce nouveau monde : Homo numericus, un être submergé de contradictions."

Dans son dernier essai (1), Daniel Cohen déguenille la société numérique. L’économiste brosse un tableau inquiétant de notre civilisation, qu’il tempère en pointant une petite lumière vacillante au bout du tunnel.

Qui est cet Homo numericus ?

Il est apparu il y a dix ou quinze ans, lorsque les rapports aux réseaux sociaux sont devenus addictifs. Il est l’héritier de deux traditions contradictoires : celle des années soixante, profondément antisystème, et celle née de la révolution libérale, viscéralement individualiste. Cela aboutit à une combinaison bizarre ; un individu qui réclame sa place dans la société, mais refuse celle qu'on lui propose.

En quoi est-il si différent de ses prédécesseurs ?

Tout être humain est déchiré entre deux pôles. Il y a le "système un", celui de l’émotion et de la réaction, et le "système deux" qui est celui du raisonnement. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils activent le "système un" bien plus que le "système deux" ! TikTok, qui mise sur la brièveté des vidéos, ou Twitter, qui limite la longueur des messages, ne laissent pas d’espace pour la réflexion. Ce serait anecdotique, si les jeunes ne passaient pas plusieurs heures par jour devant leurs écrans. Le résultat, c’est un être humain qui s'abêtit, qui a du mal à lire un livre ! Tout devient une affaire de rapidité…

Vous donnez l’exemple, assez édifiant, de Tinder…

Oui. A priori, Tinder est un instrument d'émancipation : il permet d’élargir le champ de nos rencontres qui ne sont plus limitées au cadre strict de notre milieu social ou professionnel. Le problème, c'est qu’il provoque très vite un phénomène d’addiction. On ne recherche plus une rencontre ; on passe au travail à la chaîne, on veut juste gagner du temps. Du coup, on zappe tout ce qui relève de la séduction : l'autre n'est plus qu'un numéro dans une chaîne qu'on souhaite, consciemment ou pas, la plus longue possible. C’est une approche strictement consumériste des relations humaines.

Vous écrivez qu'il ne s'agit plus d'acheter des biens ou des services, mais de "consommer ses propres fantasmes". Que voulez-vous dire ?

La société de consommation, jusqu’à ces dernières années, était basée sur un principe assez simple : on nous incite à acheter plein d’objets censés nous faciliter la vie. Une voiture pour nous déplacer plus vite, une machine pour nous épargner la corvée du linge…Ce que propose désormais Internet, ce n'est pas un monde où l'on va être mieux dans le monde réel, mais des sources de satisfaction en restant dans le virtuel. Si l’on reprend l’exemple de Tinder, il s'agit de consommer en ligne une relation amoureuse, dont le lien charnel est réduit au strict minimum.

La Covid a joué "un rôle de catalyseur", dites-vous. Avez-vous été surpris que cela se passe sans heurt ?

Ce qui est étonnant, c'est la vitesse avec laquelle la transition s'est faite. Le télétravail, par exemple, s'est imposé d’une façon extraordinaire ! Que l'on puisse accepter aussi aisément d’être isolé chez soi et de ne plus rencontrer ses collègues, c’est évidemment le résultat d'une acculturation née de l’usage du smartphone. Pendant le premier confinement, certains évoquaient la fin de la mondialisation, le retour de la proximité – le fameux « monde d’après ». Invité à en débattre, j'ai répondu que c'était, au contraire, l'essor du capitalisme numérique. Ce qui était réel devient virtuel avec le moins de coût possible.

Dématérialiser les relations humaines, est-ce un risque pour nos sociétés ?

Un risque considérable ! Ça nous appauvrit. La grammaire numérique est très différente de celle d'une relation en face-à-face, de la pensée dialogique qui est basée sur la recherche d’empathie. Dans le numérique, il faut d'abord se faire entendre. Cela implique de parler plus haut. Donc, souvent, d’insulter l'autre.

Qu’est-ce qui nous a fait passer de la promesse d’une agora globale, dans laquelle toute parole pourrait être écoutée, à la situation actuelle ?

Je pense que c’est lié à la faillite des institutions, un phénomène amorcé dès les années soixante avec le rejet des cadres et des hiérarchies. Cela a touché l’église, la famille, puis l’entreprise – jusqu'à l'ubérisation. Il y a une solitude sociale plus importante : les corps intermédiaires ne permettent plus de faire société. Pour remédier à cela, il faut interroger collectivement nos pratiques.

Homo numericus, écrivez-vous, est "irrationnel et impulsif". Est-ce que cela explique la radicalisation du débat politique ?

Évidemment. Les partis sont plus polarisés vers les extrêmes. Même dans son propre camp, il est très difficile de s'entendre et de s'accorder.

Sur le Net, vous notez qu’on ne recherche pas des informations, mais "des croyances que l'on consomme comme un bien ordinaire". Est-ce là l'origine de l'inflation conspirationniste de ces dernières années ?

Totalement. Le conspirationniste, c’est celui qui estime que ses idées fantasques deviennent des vérités parce qu'elles sont partagées. Les hommes ont toujours eu besoin de définir des causes pour comprendre le monde. Quand on ne comprend pas ce qui se passe, on ne peut pas l'admettre : donc on cherche des causes. Les réseaux sociaux donnent à ces phénomènes une résonance inédite.

Les gilets jaunes ne sont-ils pas aussi une réaction à cette numérisation du monde ?

Ils sont à la fois une expression de ce phénomène et une réponse. Les gilets jaunes, ce sont des individus isolés qui se réunissent sur des ronds-points, parce qu’ils n’ont pas de lieu naturel où se retrouver – ni usine, ni université comme en mai 1968.

La guerre en Ukraine ou le dérèglement climatique, c’est la revanche du réel sur le virtuel ? Le rappel que la vie n'est pas un jeu vidéo ?

Sans doute. Le risque, notamment pour limiter le réchauffement de la planète, c'est qu'on se réfugie davantage dans le monde virtuel. On va moins se déplacer, rester chez soi parce qu'on ne peut plus voyager – ou alors, par le biais d’un casque de réalité virtuelle.

L'avenir, ce sera une société semblable à celle décrite par Spielberg dans Ready Player one : un monde où chacun mène sa vie dans le virtuel ?

La solitude sociale, amoureuse et professionnelle, liée à l’usage addictif du numérique, est déjà une réalité pour beaucoup de gens.

Cette évolution est sans espoir ?

Je reste optimiste. Rien n’est jamais joué d’avance. Dans les années trente, le monde ouvrier a su s’organiser contre le travail à la chaîne. Et regardez ce qui se passe aujourd’hui au Liban… Les réseaux sociaux permettent aussi de s'ouvrir à l'autre. Il faut réfléchir à ces outils et à ce que nous voulons en faire.