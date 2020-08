Coronavirus: un infectiologue propose de laisser les jeunes se contaminer entre eux

Il est bien difficile de faire respecter les gestes barrières à tout le monde et surtout aux jeunes, qui veulent profiter un maximum de leurs vacances. Et ça, le Pr Caumes en est conscient: "On ne va pas pouvoir leur imposer le masque partout et leur interdire de se rassembler, surtout en plein été".



Face à ce constat, même "si ce n'est peut-être pas politiquement correct, souligne l'infectiologue, je pense de plus en plus qu'il faut laisser se contaminer entre eux à condition qu'ils ne voient pas leurs parents et leurs grands-parents".

Mais tout en restant prudent, car il reconnaît que "les jeunes peuvent aussi avoir des formes graves" et puis aussi, parce qu'un tel comportement généralisé pourrait créer "un réservoir de contamination" et "on se retrouverait avec une épidémie ingérable".

Une proposition qui a bien sûr fait polémique, d'autant que la thèse de l'immunité collective n'a pas encore été prouvée.