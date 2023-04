Comment gérer le trop-plein de touristes dans le Var et sur la Côte d'Azur?

"Les 4 x 3 placardés dans le métro parisien pour attirer les gens, c’est terminé! Plus un euro n’est investi en campagnes nationales ou internationales pour la période estivale", jure-t-on au Comité Régional de Tourisme (CRT) présidé par le Varois François de Canson.

La sur-publicité a vécu et l’hyperfréquentation a vaincu la patience d’élus varois ou azuréens qui n’en pouvaient plus des hordes compactes de "marcheurs"...

"Nous avons eu des comportements tels, que certains ne veulent plus remettre un pied chez nous!", tonne une élue varoise.

Alors plutôt que de tuer la "poule aux œufs d’or", on y va désormais piano piano côté promo. Quitte à prendre même le chemin inverse, sans pour autant en arriver à des mesures radicales comme en Italie...

Interdit de stagner!

À Portofino, le maire, motivé par des "problèmes de fluidité de circulation" et les dangers liés à un trop grand nombre de personnes "par rapport à la surface disponible", a carrément pris un arrêté (le 1er avril!) pour empêcher les touristes de... s’arrêter de marcher!

Plus clairement, il est interdit de faire du surplace entre 10h30 et 18 heures dans les zones du centre surplombant la mer, au risque d’écoper d’une amende de 68 à 275 euros.

Chez nous aussi des "mesurettes" sortent du chapeau pour canaliser "les transhumances touristiques", mais l’on s’organise au sommet de la pyramide institutionnelle pour éviter d’atteindre de telles extrémités.

"Nous allons chercher les gens à l’international et ciblons la promotion en fonction des congés de chaque pays. Ceci permet de lisser les venues sur l’année et les répartir dans toute la Région, ce qui est plus acceptable pour les gens qui vivent sur place", souligne un représentant du CRT.

Quinze jours sur l’année à gérer

Et gare à celui qui utiliserait les vilains termes "tourisme de masse" dans une région où le fruit de ses retombées culmine à 20 milliards d’euros.

"Je ne parle pas de “surtourisme", cela n’a pas de sens. Je pense qu’il faut parler de "pics de fréquentation". On sait que dans notre région, il y a une quinzaine de jours de forte fréquentation. Tout ça peut se gérer, car oui, le tourisme doit évoluer, mais nous ne pouvons pas nous en passer! Depuis le rebond d’activité post-Covid nous développons une stratégie de tourisme positif. Un tourisme qui prend mieux en compte l’environnement et les habitants de la région", appuie François de Canson qui cite tout un train de mesures thématiques censées éviter un labour "tongs-espadrilles" excessif de nos territoires.

75% de taux d’occupation

Quoi qu’il en soit, les vacances de Pâques s’annoncent très bénéfiques pour nos départements. "Les taux de réservation sont en avance de 20% par rapport à l’an dernier car les gens sont échaudés par les tarifs de dernière minute qui flambent. Les prévisions pour le Var et les Alpes-Maritimes aboutissent à un taux d’occupation dans l’hôtellerie de 75% pour la période", conclut-on dans l’enceinte du CRT qui surligne "l’hospitalité" comme valeur essentielle en territoires sudistes.

Là où d’autres voient les méthodes de quotas touristiques, tourniquets aux entrées de villes et autres taxes ou systèmes de réservations payants, vouées à se développer, voire à se généraliser, pour les destinations trop prisées.