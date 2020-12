Regardez Les Inclassables, un festival de danse niçois qui a lieu en ligne ce week-end

La troisième édition du festival de danse Les Inclassables aurait dû se dérouler au 109, Pôle de cultures contemporaines à Nice, en mai dernier. Confinement oblige, l’événement, organisé par la compagnie niçoise /TranS/, a été reporté. Deuxième confinement oblige à nouveau... c’est en ligne, ces vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13, que vont se dérouler ces rencontres entre compagnies régionales et nationales.



Sur YouTube, sur les réseaux sociaux et le site de la compagnie.

Thème choisi? "De l’organique au numérique". Et vous savez quoi? Il était défini bien avant l’épidémie...

L’idée, c’était de confronter performances des danseurs et projections vidéo, de développer l’imaginaire en faisant appel aux nouvelles technologies. Et face à la crise sanitaire et à ses exigences, ce dialogue entre le travail des artistes et les outils numériques n’a jamais été aussi concret.



"On a décidé de s’adapter à la contrainte et d’en faire quelque chose de positif. Nous voulions garder le contact avec le public et maintenir les artistes au travail. On a tout fait comme un vrai festival et les compagnies ont adapté leurs propositions, ce qui donne une vraie singularité à chaque projet", souligne Laurence Marthouret, chorégraphe de la compagnie /TranS/.



Au programme: des spectacles vidéo-chorégraphiques à voir, filmés dans les espaces du 109 pendant les résidences des artistes courant novembre; des "vidéos-danses" à regarder; et des moments d’interaction en live entre le public et les artistes via les réseaux, après la diffusion des spectacles, pendant une table ronde et lors d’une master class.

Mises en ligne à l’heure précise chaque jour sur YouTube, pour des interactions avec les équipes artistiques, les vidéos seront ensuite visibles jusqu’au 21 décembre. L’occasion finalement, de toucher encore plus de monde que les années précédentes. "L’un de nos objectifs, ajoute Laurence Marthouret, c’est aussi de s’adresser à tous, que les initiés y trouvent leur compte et que le grand public puisse se laisser surprendre."

Vendredi 11 décembre

Table ronde animée par Christian Gattinoni (enseignant à l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles et critique d’art), avec les chorégraphes invités (sur Facebook, à 19 h).

Spectacles des compagnies marseillaise RIFT (photo ci-dessus) et niçoise /TranS/ (à 20h30 et 21h30).

Samedi 12 décembre

Spectacles des compagnies parisienne Signes de danse, et niçoises Phase et Zootrope (à partir de 19 h).

Dimanche 13 décembre



Master class avec la chorégraphe portugaise Catarina Perñao (de 10h à 12h, sur Zoom, 10€).

Vidéo-danses des compagnies niçoises Antipodes et Sixièmetage, et marseillaise Itinérrances (à partir de 16h).



Rens. trans-lm.jimdofree.com/les-inclassables-3/, www.facebook.com/cieTranS/ et sur la chaîne YouTube Cie TranS.