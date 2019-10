PHOTOS. On a assisté aux répétitions de la nouvelle création des frères Maillot pour les Ballets de Monte-Carlo

Ensemble, ils ont revisité la musique de Delibes tombée dans le domaine public. Gardant la ligne mélodique classique et donnant un autre relief, parfois plus opératique pour servir le propos et accompagner la perception de la réalité des personnages. De la haute couture en somme pour adapter la musique à la vision chorégraphique.

Chorégraphie de l’instinct

Le processus de création a commencé il y a quelques semaines. Et il est toujours effervescent. Du studio de musique à celui de danse, il n’y a que quelques pas au sein de l’atelier de la troupe aux Moneghetti.

Et le spectacle en création fait un va-et-vient incessant entre un et l’autre. Quand Bertrand compose sur ses machines, Jean-Christophe est à ses côtés pour capter le pouls de la musique. Quand Jean-Christophe chorégraphie dans la salle de danse cathédrale de la troupe, Bertrand est aux premières loges pour s’imprégner.

Ce lundi matin, travaillant sur une scène amoureuse entre Franz et Swanilda, Jean-Christophe Maillot a ouvert exceptionnellement les portes de ce studio où la chorégraphie est work in progress.

Et c’est un spectacle dans le spectacle de le voir travailler. Il est tous les personnages à la fois. Passant d’un danseur à l’autre.

"Un peu plus haut", "ça va venir", "la jambe plus tendue", "c’est bien baby". Sa voix résonne sans cesse, alternant du français à l’anglais. Si une caméra enregistre tous les gestes dans un coin de la salle, il n’y a ni notes, ni schéma.