Le chorégraphe-directeur des Ballets de Monte-Carlo Jean-Christophe Maillot s'approprie l'histoire de Coppélia

Pour votre rentrée, pourquoi vous attaquer à l’histoire de Coppélia, ballet créé en 1870 devenu un classique ?

Ce ballet ressemble plus à l’Arlésienne (rires) car voilà quatre ou cinq ans que je travaille sur ce ballet de Coppélia, sans aboutir. Mais, vu ce qui ressort actuellement des répétitions et des dix-huit minutes déjà chorégraphiées, je pense que ça valait le coup d’attendre.



Le temps nécessaire d’une maturation pour cette histoire ?

En effet, ce qui m’a toujours interrogé, c’est cette relation à la narration dans la danse et la relecture des grands classiques. Je pense relecture comme renouvellement d’un parc automobile ou rénovation d’immeubles. Comme quelque chose de nécessaire. Dans ces grands classiques, mis à part le public très réduit et très pointu des spécialistes, si on ne vient pas pour la jolie musique et les jolis costumes, finalement on n’y trouve aucun intérêt car c’est déconnecté de la réalité contemporaine. Mon ambition depuis 1993 est dans cette relecture et je ne pense pas m’être trompé quand je vois que mes pièces comme Cendrillon, La Belle, Roméo et Juliette sont toujours d’actualité vingt ans après. Ce qui montre qu’il y a un désir pour le public de s’identifier à une danse narrative et quelque chose de rafraîchi.

C’est votre ambition pour Coppelia, qui devient Coppél-I.A., induisant la valeur d’intelligence artificielle ?

Mon blocage sur ce ballet dans sa version classique était à deux niveaux. D’abord parce que dramaturgiquement, ce n’est pas la pièce la plus intéressante. Et puis la musique de Delibes m’était insupportable. J’ai mis très longtemps avant de comprendre que ce n’était pas cette musique qui me dérangeait mais les images relativement affligeantes du ballet Coppélia que me renvoie cette musique. Quelque chose de nunuche, d’artificiel, de ridicule par rapport à aujourd’hui. Il fallait que j’évolue et c’est un livre, L’Ève future, de Villiers de L’Isle Adam, probablement le premier roman de science-fiction, paru en 1896, qui m’a aidé. L’histoire est exactement celle de Coppélia, celle de la création d’un être artificiel parfait, dont on aurait une forme de contrôle. Ce qui avance la problématique de l’humain qui, à un moment, veut remplacer Dieu, ou remplacer la nature avec cette intelligence artificielle qui n’est autre que le prolongement de l’être humain. Et que se passerait-il si elle prenait le dessus ? C’est une vraie question.



Ce livre vous a permis de vous approprier le propos. Et pour la musique, comment avez-vous surmonté votre aversion ?

Je me suis autorisé ce que je ne me suis jamais autorisé en trente ans : retravailler la partition. J’ai toujours eu un profond respect pour les écritures musicales préexistantes, et je n’avais jamais trouvé le courage d’en modifier une. J’y suis arrivé pour ce projet au travers d’un compositeur que je connais bien, mon frère Bertrand, avait qui je suis en osmose parfaite. À la manière d’un DJ, nous avons complètement retravaillé la musique de Delibes, séquencée comme une musique de films pour nous l’approprier. Je veux que le spectateur entende ce que le danseur est en train de vivre chorégraphiquement sur scène.

Bertrand a réécrit la partition, créé des voix supplémentaires. Tout le côté nunuche disparaît, pour devenir autre chose. Et nous avons une manière particulière de travailler. Il a écrit la partition, je l’ai dans le studio pour travailler avec les danseurs. Une fois que j’ai fini, je lui envoie la vidéo de ce que j’ai fait dramaturgiquement. Et en fonction de ces images, il retravaille la musique pour amplifier ce qui se passe sur scène. Pour une fois, je ne suis pas en train d’essayer de trouver dans la musique une façon d’exprimer ce que je veux. J’exprime ce que je veux et je sais que la musique s’adapte.

Sur le fond, le spectacle s’attache au propos de la relation entre l’humain et la machine, de plus en plus "humanisée"…

Je ne dévoilerai rien de surprenant en disant qu’aujourd’hui, le plus évolué dans ce domaine, ce sont les poupées sexuelles qui arrivent à un réalisme surprenant. On est à deux doigts d’imaginer que prochainement, on pourra avoir une armée de ces personnages. La problématique du spectacle est de voir, chorégraphiquement, cette relation avec ce type qui fabrique une machine dénuée d’émotion sauf à l’encontre d’un garçon. Mais un ballet reste un ballet. Si j’ai toujours considéré que l’on peut parler de ce que l’on vit, la danse n’a pas à mes yeux une dimension philosophique comme peut l’avoir par exemple la littérature. Cependant, ce spectacle accompagne une profonde réflexion et une conscience que quelque chose doit changer. La réalité aujourd’hui est confuse et inquiétante. Et place l’humain face à cette question : que faire face à une machine qui n’a plus d’émotion ? Faut-il avoir peur, ou pas ? Peut-être que la raison de ces machines, si elle programmable, peut résister à l’émotion, et peut laisser prétendre à un monde plus apaisé. C’est une question.



Dans quelle atmosphère évoluera votre Coppélia ?

La société a pas mal évolué au moment où ce Coppélia se passe. L’atmosphère alternera entre deux espaces : un très lunaire, l’autre très sous-terre. En blanc et noir. Avec un cercle au fond, représentant un passage vers ailleurs, une porte du temps. Les costumes, eux, sont plutôt futuristes, vers une forme de simplicité, de pureté dans les lignes.