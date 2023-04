En novembre et décembre, le festival de danse de Cannes sera sans frontières

Le festival de danse de Cannes qui se tiendra du 24 novembre au 10 décembre dans la cité des festivals mais aussi à Mougins, Draguignan, Carros, Nice, Antibes et Fréjus, vient de dévoiler sa programmation. Conçue comme une invitation au voyage, elle permettra de voir pendant près de trois semaines les créations de 27 compagnies internationales.

Pour sa première édition à la tête du Festival de danse de Cannes, le directeur artistique de la manifestation, Didier Deschamps a choisi d’explorer le thème de l’ouverture. Aux autres pays, aux autres cultures, aux autres univers dansés, aux jeunes générations de danseur, aux autres arts aussi.

Pendant près de trois semaines, les oeuvres des 27 compagnies invitées seront présentées à Cannes ou encore, hors les murs, au théâtre de Draguignan, à Scène 55 à Mougins, au TNN de Nice, à Carros ou Fréjus.

Le 30 novembre, Antoine Le Menestrel, danseur de façade investira le mur extérieur du Cineum à Cannes la Bocca. (DR).

Trois premières mondiales

Trois créations seront données en première mondiale : “Les Saisons” de Thierry Malandain sur les musiques d’Antonio Vivaldi et Giovanni Antonio Guido (samedi 25 novembre) célébrant la nature et les rapports de l’humanité au vivant. On verra aussi, pour la toute première fois, la pièce “DUB” d’Amala Dianor réalisée avec la complicité du plasticien Grégoire Korganow (qui signe également l’affiche). Sur scène, 12 jeunes danseurs urbains auditionnés dans le monde entier rendront compte de leur questionnement sur la place de ces nouvelles pratiques dans l’histoire de la danse à l’issue d’une résidence de création au Palais des Festivals de Cannes samedi 9 décembre.

Un danseur grimpeur

Expérience inédite jeudi 30 novembre avec Antoine Le Menestrel, danseur de façade qui se produira sur le mur extérieur du Cineum et jouera avec les facettes de ce bâtiment conçu par l’architecte Rudy Ricciotti. L’artiste proposera un réécriture chorégraphique de “Safety Last”, film d’Harold Lloyd.

“Birget ; Ways to deal, ways to heal”, une pièce de la compagnie nationale norvégienne de danse contemporaine Carte Blanche qui invite les artistes sámi Elle Sofe Sara et Joar Nango. (DR).

La culture sámi

On voyagera dimanche 26 novembre avec “Birget ; Ways to deal, ways to heal”, une pièce de la compagnie nationale norvégienne de danse contemporaine Carte Blanche qui invite les artistes sámi Elle Sofe Sara et Joar Nango pour mettre en lumière la culture de ce peuple autochtone réduite si longtemps au silence.

Le collectif espagnol Kor'sia, vendredi 1er décembre, confronte l’ouvrage de Pétrarque « l’ascension du Mont Ventoux » aux problématiques de notre société contemporaine en remettant l’humanisme et la nature.

Dimanche 3 décembre, David Coria, étoile montante du flamenco, réserve sa dernière pièce Los Bailes Robados créée à la Biennale de Séville 2023.

Ouverture aux autres disciplines

David Coria, étoile montante du flamenco, dans sa dernière pièce, Los Bailes Robados créée à la Biennale de Séville 2023. (DR).

L'ouverture et le croisement des arts seront également présents sur les scènes.

La très poétique compagnie hongroise de danse et de cirque Recirquel investira le plateau et les airs, avec Solus Amor chorégraphié par Bence Vági samedi 2 décembre.

Issu lui aussi du monde circassien, le belge Alexander Vantournhout cherche les 28 et 29 novembre avec "Through the Grapvine" et dans un duo hilarant à ajuster sans y parvenir son corps et ses mouvements avec celui de son compère de plus petite taille.

Le belge Alexander Vantournhout cherche avec "Through the Grapvine" à ajuster sans y parvenir son corps et ses mouvements avec celui de son compère de plus petite taille. (DR).

Vendredi 1er décembre, la jeune Flamenca Paula Comitre fera flirter son art traditionnel avec la danse contemporaine de Lorena Nogal, membre du collectif La Veronal.

Sur un mode plein de fantaisie et de théâtralité, la Bruxelloise Lara Barsacq évoque la grande artiste Ida Rubinstein pour qui Ravel a créé le "Boléro", prétexte à traverser une large partie de l'histoire de la danse de la première moitié du 20e siècle mercredi 6 décembre.

Samedi 9 décembre, fantaisie toujours avec le réjouissant et bluffant Salle des Fêtes du chorégraphe suisse Philippe Saire.

Le répertoire taïwanais ne sera pas en reste, représenté par deux compagnies : les artistes endiablés de B. Dance montreront leur virtuosité dans la pièce " Alice" mardi 28 novembre ainsi que le Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan qui présentera Thirteen Tongues une œuvre majeure où Cheng Tsung-lung convoque ses souvenirs d’enfance pour les mêler dans un ballet empreint d’onirisme et de raffinement qui clôturera cette 24 eme édition dimanche 10 décembre.

B. Dance dans la pièce Alice chorégraphiée par Po-Cheng Tsaï (DR).

L’art subtil de Etay Axelroad, danseur virtuose de la Batsheva Dance Company avec ses étonnantes performances, ponctuera l’entrée des spectacles de la manifestation tel un feuilleton chorégraphique et fera découvrir la danse Gaga développée par Ohad Naharin lors d’une Gaga classe ouverte à plus de 250 participants en clôture du festival.

Le festival offrira également à tous la possibilité de pratiquer la danse grâce à des master classes, animées par des chorégraphes et danseurs invités, et aussi des ateliers, des rencontres, table ronde et projections de films.

Soixante-dix jeunes issus des cinq écoles nationales supérieures de danse, les professionnels de demain, ouvriront le festival vendredi 24 novembre avec une performance.

Jeudi 30 novembre, les films de Mov’in Cannes, compétition de films de danse ouverte à tous les amoureux de l’image et du corps en mouvement seront diffusés au Cineum de Cannes.