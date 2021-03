Voici les parcours des deux dernières étapes de Paris-Nice

Christian Estrosi, le maire de Nice, avait déjà donné les grandes lignes ce vendredi matin chez nos confrères de France Bleu Azur. Puisqu’il était impossible de parcourir les zones confinées, la première partie de l’étape de samedi (Nice-La Colmiane) et la quasi-totalité de celle de dimanche (Nice-Nice) étaient concernées.



Ainsi l’étape de samedi partira du Broc pour aller à La Colmiane, en passant par la vallée de l'Estéron puis retrouvera le tracé prévu à l'origine à partir de La Roque-en-Provence. L'étape a été réduite de 166,5 km à 119,5 km.



Dimanche, la dernière étape sera bien moins dure et plus courte que celle initialement prévue, passant de 110,5 à 92,7 km. Elle partira de Plan-du-Var pour se terminer au pré de Levens.



Au programme, une boucle d'une trentaine de kilomètres à accomplir trois fois (Levens- La Roquette-sur-Var, Plan-du-Var, Duranus et retour à Levens), avec la côte de Duranus comme difficulté.



Le départ sera donné samedi à 11h35 du Broc et dimanche à 14h25 de Plan-du-Var.