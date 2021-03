"Tous les voyants sont au vert" pour le Niçois Clément Champoussin avant le départ du Tour de Catalogne

Tout va extrêmement vite dans la carrière de Clément Champoussin. Il y a un an, le Niçois s’apprêtait à signer son premier contrat professionnel.

Ce lundi, il partira avec le costume de leader de l’équipe AG2R-Citroën, qui aligne pourtant Bob Jungels (vainqueur de Liège 2018 et transfuge de Deceuninck Quick-Step) ou Tony Gallopin sur ce Tour de Catalogne, dont le départ sera donné ce lundi midi de Calella.

"Bob était en retrait sur Paris-Nice (27e), donc notre meilleure carte pour le général, c’est bien Clément", ne cache pas Cyril Dessel, le directeur sportif. "On ne lui met pas une grosse pression pour autant, on veut l’accompagner au mieux, mais avec son très bon début de saison, on estime qu’il sera capable d’accompagner les meilleurs coureurs lorsque la route va s’élever".

Tout ce que le licencié du Sprinter Nice Métropole a déjà réussi à faire depuis le début de l’année.

Après une 11e place pour sa rentrée sur le très sélectif Tour des Alpes-Maritimes et du Var, le grimpeur de Cimiez est passé tout proche de la gagne sur l’Ardèche Classic (2e, battu au sprint par Gaudu) et à Laigueglia (4e), où il a fini dans la roue d’Egan Bernal.

Dessel: "Tous les voyants au vert"

"C’est quand même une surprise d’être aussi bien, estime l’Azuréen. D’habitude, je suis surtout en forme en fin de saison. Après avoir eu la Covid (début janvier), je pensais être dans le dur pour ma reprise. Finalement, sur le Tour 06-83, j’étais dans le coup sur la 3e étape (la plus montagneuse), où j’ai juste lâché dans la montée vers Blausasc. En Ardèche et à Laigueglia, j’étais avec les meilleurs grimpeurs".

Qu’en sera-t-il cette semaine face à un plateau extrêmement relevé (lire l’encadré), pour la première course World Tour de la saison de l’ancien vététiste? "J’espère être en forme, faire une belle place au général, mais je n’ai plus couru depuis Laigueglia (3 mars). On verra où j’en suis après le chrono (mardi)", pose le coureur, qui sort d’un stage d’une semaine en Catalogne, où il a notamment reconnu la troisième étape et l’arrivée au sommet à Vallter 2000.

"Il est bien dans ses temps de passage, tous les voyants sont au vert, reprend Dessel. Le Tour de Catalogne, c’est son premier gros objectif de l’année".

Avec l’épreuve espagnole, le double vélo d’or Espoirs (2018-19) aura un aperçu de ce qui l’attend ensuite sur le Giro (8-30 mai), le grand Tour à son programme.