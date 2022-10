"Tous les feux sont au vert": il devrait y avoir un beau pic de fréquentation au Roc d’Azur

Depuis 1984, le premier événement VTT au monde n’a cessé de grandir. S’il a connu une parenthèse pour les raisons que l’on connaît – pas d’édition en 2020 et une version ‘‘light’’ l’an dernier –, tout porte à croire que la 38e édition du Roc d’Azur, cette année, est aussi celle du retour à la normale.

Aux premières loges pour le constater, les professionnels du tourisme qui constatent un afflux de bon augure. "a vaut le coup de rester ouvert pour les cyclistes, sourit André Van Demmel, à la tête depuis 37 ans du camping des Lauriers Roses, à Saint-Aygulf. C’est, en fin de saison, un apport de clientèles loin d’être négligeable. Sans le Roc d’Azur, notre établissement serait déjà fermé. Là, c’est l’équivalent de la haute saison en une semaine! a s’annonce bien: on a presque une quarantaine de cyclistes chez nous, les locations sont toutes prises. Beaucoup sont originaires des pays limitrophes; ils n’étaient pas là l’an dernier."

Les campings ont la cote

C’est aussi le constat que font Nathalie Courrèges, directrice de l’office de tourisme de Fréjus, et son équipe: "L’hébergement est pris d’assaut depuis quelques jours. Encore que ce ne soit pas tout à fait clair puisque de plus en plus de gens passent par Internet pour réserver chez des particuliers. part cela, le type d’hébergement le plus demandé, chez les participants au Roc d’Azur, est l’établissement de plein air."

Ainsi, les campings ont la cote, surtout ceux de Saint-Aygulf jusqu’à ceux de la route de Bagnols, à Fréjus. "On a affaire à beaucoup d’habitués, de fidèles qui reviennent, constate encore l‘équipe. Ils ne passent donc plus par des moteurs de recherche et réservent directement chez le professionnel. Et c’est souvent un établissement de plein air, où l’on peut facilement rester avec son vélo et où l’on a le tuyau d’arrosage pas loin pour nettoyer la bicyclette. Autre hébergement dans le vent: campings-cars et caravanes qui nous sollicitent beaucoup pour trouver un emplacement – à noter que les vans aménagés sont de plus en plus nombreux!"

Même si la tendance semble être bonne, "de plus en plus de participants viennent au dernier moment – donc difficile de mesurer maintenant cet impact – et rognent sur leur budget pour se focaliser sur les dernières nouveautés vélo à se procurer", et il faut pour cela bourse délier!

"Tous les feux sont au vert, pour moi!"

Bémol supplémentaire relevé par Isabelle Gambus, gérante du restaurant Le Bœuf sur le quai à Port-Fréjus, "le Roc s’agrandit toujours plus et on peut rester s’y restaurer. Cela fait donc moins de cyclistes dans les rues de Fréjus et dans nos établissements, regrette-t-elle. Habituellement, je dis souvent que cette semaine de Roc c’est, en matière de fréquentation, comme un 14-Juillet et un 15-Août réunis. Espérons que ce soit encore le cas cette année."

"ça le sera", pourrait lui répondre Patrick Béraud, gérant des Cycles Béraud à Fréjus, qui a une grande expérience en la matière. "Pour moi, tous les feux sont au vert cette semaine, lance-t-il sans la moindre hésitation. Je le constate déjà dans ma boutique. Et le week-end dernier, j’ai vu du monde en selle dans les Maures et l’Estérel. Je vous le dis, assure-t-il, on aura un Roc aussi bon, voire même mieux que lors des éditions d’avant Covid: beaucoup tentent de rattraper le temps perdu et se font plaisir sur les achats!"