Six personnalités dingues du Tour de France ouvrent la boîte à souvenirs

Premier souvenir du Tour?

J’étais très fan de Michael Rasmussen car il avait souvent le maillot à pois et il attaquait assez fréquemment. Je me souviens de son Tour 2007 où il a le maillot jaune pendant un long moment, il résiste même dans un contre-la-montre, c’est son époque Rabobank. Et puis il se fait gauler pour dopage et il est exclu. Mais j’étais naïf car je devais avoir dix ans (rires). Mais il y a aussi un souvenir que j’ai alors que je suis très jeune, je dois avoir 5-6 ans, je vois Richard Virenque gagner au mont Ventoux en 2002. J’ai revu l’étape plus tard, plus grand, avec ses deux mains vers le ciel. Quelle victoire! Globalement, j’ai toujours préféré les supers coéquipiers aux leaders. Un garçon comme Daniel Navarro, je l’adorais chez Astana alors que chez Cofidis, beaucoup moins...

Une édition marquante?

2011, quand Thomas Voeckler fait son numéro et prend le maillot jaune avant de le défendre pendant une grosse dizaine de jours. Il était stratosphérique, comme toute l’équipe Europcar que je trouvais énorme avec Pierre Rolland. L’étape de l’Alpe-d’Huez où Rolland fait sauter Sanchez et Contador, c’est génial. En vrai, j’y ai cru à Voeckler, je pensais vraiment qu’il pouvait aller au bout, c’est mon côté cocorico. J’ai aussi beaucoup apprécié le Tour 2013 avec Riblon qui gagne aussi à l’Alpe et qui termine avec le prix de la combativité. Sans oublier l’édition 2019 qui est, sans doute, la plus belle depuis très longtemps. Si tu n’as pas les Français l’an dernier, ce n’est pas le même Tour.

Un coureur?

Thomas Voeckler, j’ai grandi avec lui. Très fan aussi de Chavanel chez les Bleus. Sinon, j’aimais beaucoup Fabian Cancellara malgré les rumeurs de dopage mécanique, comme Alberto Contador que je trouvais très élégant sur un vélo.

Les Français de cette année?

Ça peut être l’année de Pinot, il a une grosse équipe et j’ai toujours envie de croire en lui. Bardet est un travailleur mais il a sans doute une moins grosse équipe pour aller au bout.

Un pronostic ?

Bernal, Pinot et Roglic, dans cet ordre.

Paul Bernardoni est un joueur de football. Il occupe le poste de gardien du SCO d’Angers.