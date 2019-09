PHOTOS. L’infatigable Valerio Zamboni écume les routes

Il ne s’arrêtera jamais! En juin dernier, Valerio Zamboni, président de la société New Jet International à Monaco, a terminé la Race Across America (RAAM) pour la 7e fois - sur 9 participations. Douze jours de vélo, entre la côte Ouest (OceanSide, Californie) et la côte Est (Annapolis, Maryland), des États-Unis.

Un trajet que l’entrepreneur italien connaît bien mais qui reste l’un des plus difficiles au monde. "C’est toujours incroyablement dur. Des fois, on force beaucoup au début donc on a des problèmes et on se blesse, explique-t-il. Là, je n’ai pas eu de problèmes, j’ai mieux géré la chose."

Valerio Zamboni n’a pas voulu reproduire les erreurs passées. En neuf participations, il n’a abandonné qu’à deux reprises. "La première fois, je manquais d’expérience et la deuxième, il y a deux ans, je suis tombé, je me suis endormi", confie l’athlète. Cette année, il n’a pas eu de réels soucis, mis à part le manque d’eau et les douleurs habituelles pour un cycliste de 65 ans.