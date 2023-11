Passionné de cyclisme, le couple Valtteri Bottas-Tiffany Cromwell soutient la 3e édition de Beking Monaco qui tend "à changer les habitudes des gens"

Valtteri Bottas et Tiffany Cromwell partagent plus qu’une simple passion pour la vitesse. Ce couple très uni est également très complice lorsqu’il s’agit de s’entraîner.

Tous les deux se sont révélés être de véritables supporters du projet "Beking" Monaco qui, le 26 novembre sur le port de Monaco, fera pour la troisième fois la promotion du vélo et de la solidarité.

"Beking, c’est la communauté, la famille et le plaisir", a déclaré Tiffany. "C’est un excellent moyen de rassembler du monde tout en contribuant à l’éducation en amenant plus d’enfants sur des vélos. Le jour de l’événement est formidable: les professionnels et les amateurs peuvent rouler ensemble et ce sera une journée inoubliable".

Une véritable seconde passion

Pilote de Formule 1, son partenaire de vie Valtteri Bottas, a fait du vélo une véritable seconde passion. Et un complément très agréable.

"Au cours des dernières années, je suis tombé amoureux du cyclisme. J’aime le défi que représente le cyclisme et, pour un pilote de F1, c’est un excellent moyen d’améliorer son endurance. Nos courses peuvent durer jusqu’à deux heures, il est donc important de rester concentré tout au long de la course, quelles que soient les conditions. C’est aussi un excellent moyen de s’évader de notre monde trépidant. Bien sûr, comme c’est le travail de Tiffany, j’ai commencé à la suivre davantage, et c’est bien de pouvoir s’entraîner ensemble."

En plus de s’entraîner, le couple utilise ses vélos pour se rendre d’un endroit à l’autre de Monaco. Bottas a également confirmé sa préférence de transport à vélo, même lorsqu’il doit prendre part à des courses de Formule 1. Lorsque son hôtel est proche du circuit, afin de gagner du temps en ce qui concerne le trafic.

Sensibiliser les jeunes à la mobilité durable

Tiffany Cromwell souhaite voir une planète plus durable à l’avenir, ce qui explique aussi tout cela: "À mon avis, il y a déjà un grand mouvement dans cette direction et il y a eu un changement dans beaucoup d’industries et dans les habitudes des gens. Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons tous faire pour être plus durables. Qu’il s’agisse des déchets alimentaires, des plastiques à usage unique, du vélo et de la marche au lieu de la voiture."

Un sentiment partagé par Valtteri Bottas, qui a pris l’exemple de sa ville natale: "J’aimerais que davantage de villes suivent les traces de Lahti, en Finlande. Je suis fier de dire que la ville où je suis né est aussi la plus durable d’Europe et qu’elle sera neutre en carbone d’ici à 2025."

Tous deux sont convaincus que la clé d’un véritable changement de cap réside dans la sensibilisation des jeunes à la mobilité durable et à ses outils.

"Les enfants ne doivent pas avoir peur de poser des questions, de prendre des risques et de suivre leur cœur. Tous les défis qu’ils rencontreront sur leur chemin font partie d’une grande aventure" conclut Tiffany.

"Beking" sera une nouvelle occasion de découvrir de nouvelles opportunités et de nouvelles passions, en particulier pour la jeune génération.