Parcours, horaires, retransmission... Tout ce qu’il faut savoir sur la Classic Var, toute nouvelle course cycliste

C’est une nouvelle page de la fabuleuse histoire du cyclisme varois. Après quatre éditions du Tour des Alpes-Maritimes et du Var (ex-Tour du haut Var), place désormais à la Classic Var, avec une première version programmée le vendredi 16 février 2024. Un rendez-vous "gage de pérennité", relayait le président du Département Jean-Louis Masson, hier soir lors de la soirée de présentation à Toulon.

L’épreuve organisée par le groupe Nice-Matin, en partenariat avec le Conseil départemental, vole de ses propres ailes. Après la classique varoise (183km), le week-end se poursuivra avec le nouveau Tour des Alpes-Maritimes, concentré sur deux étapes. Un programme royal dans un format inédit, avec une course varoise d’un jour qui évoque l’aventure d’un demi-siècle initiée par le père fondateur de la mythique Nice-Seillans, le regretté Moïse Puginier (1).

À un peu plus de deux mois du départ, les contours de cette première Classic Var ont été dévoilés mercredi. Une certitude: le spectacle sera au rendez-vous.

Un enjeu sportif alléchant

Malgré la concurrence des tours d’Algarve (Portugal) et d’Andalousie (Espagne), dix-huit équipes du peloton mondial seront mobilisées sur la Classic Var, quinze jours après le coup d’envoi de la "saison européenne". Et la liste de départ n’aura pas à rougir: plusieures écuries, notamment françaises, seront en quête de points sur cette course de classe 1 (2), afin de valider le maintien au sommet de la hiérarchie mondiale.

Le Faron de retour

Avec les difficultés placées en toute fin de parcours, le départ de la course s’annonce nerveux, avec la traversée du littoral (Les Issambres à Roquebrune-sur-Argens, Sainte-Maxime, La Môle, Bormes, La Londe, Hyères, Carqueiranne, Le Pradet) puis la vallée du Gapeau, jusqu’à Signes et le circuit du Castellet. L’épreuve finira par l’enchaînement du col du Corps de Garde et du Faron à Toulon, théâtre d’un contre-la-montre légendaire entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor sur la Grande Boucle 1964.



Un écrin qui n’avait plus été franchi par le peloton depuis 2020, sur le Tour 06-83, et une victoire d’étape de Julien Bernard (Thibaut Pinot s’y était imposé l’année précédente). Cette fois, la montée raide (5,39km à 8,6%), sur un asphalte irrégulier, devrait être le théâtre d’une spectaculaire course de côte entre hommes forts, puncheurs et grimpeurs, qui auront su s’économiser. "Forcément, il y aura un bon vainqueur", souligne le directeur de l’événementiel du groupe Nice-Matin et directeur de l’épreuve, Frédéric Maistre.

Avec les stars des classiques

L’équipe Décathlon-AG2R d’Aurélien Paret-Peintre et Victor Lafay, les Groupama-FDJ de Lenny Martinez, la Cofidis de Guillaume Martin, les Arkéa-Samsic du vainqueur sortant Kévin Vauquelin, et les TotalEnergies de Pierre Latour seront là. "On écrit une page de l’histoire de cette course, explique Frédéric Maistre. Chaque année, l’épreuve monte d’un niveau supplémentaire, avec un plateau qui nous ravit, et elle va s’inscrire dans la durée. Je suis persuadé que 2024 sera une grande édition."

À quelle heure et sur quelle chaîne?

Comme l’an passé, l’épreuve sera doublement télévisée: sur Eurosport et France 3 Paca. Elle avait attiré 4,5 millions de téléspectateurs, dont 1 million en France. Cette fois, les deux heures de direct seront diffusées dans 207 pays, à partir des 14h30-15h (horaire à définir).

1. Disparu le 24 mai 2022.

2. Jusqu’à 125 points UCI pour le vainqueur, contre 1300 points pour le vainqueur du Tour de France 2024 à titre d’exemple.

