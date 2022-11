Les plus grandes stars du cyclisme seront sur la ligne de départ du 2e Beking Monaco

On le sait, Monaco est connu pour son confort de vie qui est souvent choisi par les athlètes sportifs de très haut niveau. De nombreux coureurs y vivent comme Tadej Pogacar, Primoz Roglic et Peter Sagan pour ne citer qu’eux.

Ils seront les têtes d’affiche de cette édition du Beking 2022 en compagnie également de cyclistes comme Philippe Gilbert, Luke Rowe, Davide Formolo, Tim Wellens, ou encore Sonny Colbrelli le champion d’Europe italien 2021 et vainqueur du Paris- Roubaix.

Ce dernier avait déclaré "être conscient d’avoir une responsabilité envers les amateurs qui aiment le cyclisme et qui suivent les professionnels. Ils nous font confiance et s’inspirent de nous. L’an dernier, ils nous attendaient avec excitation."

Il y en aura pour tout le monde

Les grands fans du cyclisme en prendront plein les yeux à n’en pas douter. Au programme, il y aura de la place pour tout le monde: adolescents, enfants, famille.

L’occasion de passer un moment privilégié autour de cette passion et de fédérer également autour des missions des associations.

Les recettes de cet événement seront reversées à la Fondation Princesse Charlène de Monaco et à Fight Aids, association présidée par la princesse Stéphanie de Monaco, afin d’en soutenir les projets.

Le critérium se déroulera à nouveau sur un circuit situé en front de mer de la Principauté, avec de nombreux virages qui rappellent les joutes de Formule 1, et qui sont considérés comme des sections à haute vitesse. Ce qui promet du grand spectacle et de nombreux souvenirs pour les amoureux du cyclisme.

Le public pourra profiter de deux compétitions durant cette journée. Celle tant attendue des professionnels et la Pro-Am, dédiée aux amateurs qui veulent se mettre à l’épreuve en défiant leurs idoles. Cette seconde course consiste en un défi entre des équipes composées de professionnels, d’ambassadeurs du sport, et de deux amateurs qui s’affronteront sur le même circuit.

De nombreuses animations sont également prévues avec, notamment pour les enfants, un espace totalement libre où ils pourront apprendre à faire du vélo et s’amuser sur diverses activités. Les passionnés pourront aussi visiter l’Expo Area au sein du Beking Village.

Des nouveautés en avant-première

Grâce aux partenaires de l’événement, il sera possible de découvrir en avant-première toutes les nouveautés du monde des deux roues, et de rencontrer les personnalités du cyclisme mondial.

En bref, une journée qui s’annonce radieuse et, comme le dit si bien Sonny Colbrelli: "Partager un moment comme celui-là… Je pense que Beking est unique en son genre".