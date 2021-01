Les meilleurs coureurs sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec les multiples reports de courses, notamment les Tours d’Algarve et d’Andalousie, prévus aux mêmes dates que le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, c’est un plateau digne des plus grandes courses du monde qui sera au départ de Biot vendredi 19 février.

Onze formations du World Tour ont ainsi été sélectionnées sur les vingt retenues. Une demande de dépassement des 50 % d’équipes World Tour au départ de la course a même dû être envoyée à l’UCI par les organisateurs. Un problème de riches, car ce sont bien les plus gros collectifs du monde - Ineos, Trek, Astana, UAE - qui viendront sur la Côte d’Azur dans moins d’un mois.

"Ce sera sans doute le plus beau plateau jamais vu sur cette course", annonce Frédéric Maistre, le responsable des événements du groupe Nice-Matin, qui a dû laisser sur le bas-côté des équipes appartenant au World Tour. Impensable il y a encore quelques années, quand l’épreuve attirait seulement trois World Tour en 2018. "C’est dommage pour le public qui devra se contenter de suivre la course à la télé".

Le retour d’Ineos

Les compositions des équipes ne sont pas encore totalement connues car c’est un casse-tête pour tous les managers qui doivent revoir leurs plans et les programmes de leurs coureurs. Mais il est d’ores et déjà acquis que Vincenzo Nibali (vainqueur des trois grands Tours) sera le leader de Trek, alors qu’Astana alignera Jakob Fuglsang, double vainqueur du Dauphiné, mais aussi le tenant du titre du Tour de Lombardie. Israël Start-Up Nation partira avec le binôme Dan Martin (4e de la Vuelta) - Michael Woods (habitué des places d’honneur sur les plus grandes courses).

Et même Ineos revient sur l’épreuve sept ans après leur rocambolesque vol de vélos à leur hôtel. Les grandes stars de l’équipe ne seront pas là (Bernal, Thomas, Geoghegan Hart, Porte), mais la formation de départ aura quand même fière allure, avec le Franco-Russe Pavel Sivakov (9e du Tour d’Italei 2019), ou encore Dylan van Baarle (au départ du Tour chez Ineos ces deux dernières saisons) et la pépite Thomas Pidcock, 21 anLs, qui a collectionné les titres mondiaux en cyclo-cross et en VTT chez les Espoirs.

Du côté tricolore, la liste de Groupama-FDJ n’est pas encore dévoilée, mais il pourrait y avoir tous les meilleurs grimpeurs (Gaudu, Pinot, Molard, Madouas). Cela promet de belles confrontations.