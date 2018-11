Les joies irremplaçables de la rencontre

Des échassiers ailés et des acrobates remontant l'avenue du Général-de-Gaulle au son de cuivres jazzy. Des Beausoleillois massés de part et d'autre de l'asphalte, comme sur le finish d'une étape du Tour de France, et tendant la main à un prince Albert II aussi avenant que souriant. Joie et partage étaient au programme, hier soir à Beausoleil, pour l'inauguration du « Centre culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco ».

Derrière ces sourires, un nouvel espoir pour une commune modeste mais riche de sa diversité. « La plus jeune du département avec ses 39 ans de moyenne d'âge », a rappelé aussi le maire....