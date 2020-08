"Les baroudeurs, les puncheurs, ils vont se régaler": Jacky Durand analyse le parcours de l'édition 2020 du Tour de France

Jumbo et INEOS auraient pu se présenter avec trois leaders, est-ce facile à gérer dans une équipe de huit coureurs?

Si je suis manager d’une équipe, je préfère avoir trois coureurs susceptibles de gagner le Tour que zéro (rires). Maintenant, il faut que tout soit figé dès le départ de Nice, le flou n’est pas permis au sein de l’équipe concernant la hiérarchie. En revanche, ça peut permettre à des coleaders de se détacher dans les premiers temps. Si un garçon voué au top 15, au top 10 part, qui va courir sur lui?

Un baroudeur comme Alaphilippe peut-il gagner le Tour?

Le tracé est idéal pour lui en tout cas. Plus que celui de l’an dernier où il termine cinquième au général. Sur le papier, il n’y a aucune étape qui lui semble insurmontable mais aura-t-il autant de latitude qu’en 2019? Je ne pense pas que les favoris vont le laisser partir sans réagir, aujourd’hui on le prend forcément plus au sérieux. Et puis il va devoir adopter une tactique de course différente par rapport à l’an dernier, sans doute plus à l’économie.

Enfin une victoire finale française?

En 2019 on est passé proche… J’estime que Pinot était plus fort que Bernal, c’était le cas dans les Pyrénées avant son abandon.Il fait partie des favoris cette année, mais ils sont dix à pouvoir aller au bout avec les conditions de course atypiques liées au Covid-19 et l’incertitude que cela engendre.

Que manque-t-il aux Français pour aller au bout?

Pas grand-chose mais sans faire offense à Bernard Hinault ou Laurent Fignon, les derniers vainqueurs tricolores, dans les années 80 le peloton était moins internationalisé.Il devait y avoir un Australien, deux ou trois Colombiens et basta. Il y avait moins de nations également. Aujourd’hui, c’est plus difficile de gagner des courses. Il y a 30 ans, vous pouviez gagner des classiques, le Giro et le Tour, le Lombardie et finir avec le championnat du monde. C’est impensable en 2020, sauf si vous vous appelez Remco Evenepoel (rires). Il y a également plus de spécialisation au sein des équipes, plusieurs pelotons au sein d’une même équipe pour viser différents objectifs durant la saison. Et les équipes françaises se sont, elles aussi, renforcées.Donc un Français peut l’emporter, il ne manque pas grand-chose.

Les équipes tricolores font-elles encore un complexe d’infériorité?

Ce n’est plus le cas. On a des coureurs qui appartiennent au top 10 de toutes les catégories.Avant, on chassait les victoires d’étapes et on poussait un ouf de soulagement si un Français faisait 15e du Tour, ce n’est plus le cas. On a franchi des paliers immenses, même nos équipes sont mieux structurées, on doit avoir trois équipes dans le World Tour quand l’Italie n’en possède aucune et l’Espagne une seule, deux nations phares du vélo qui semblent chercher une relève. Le vélo français est sur une bonne dynamique, on a brisé ce plafond de verre mais il faut confirmer tout ça en gagnant un grand Tour. On va aborder cette édition avec une grosse confiance en nos Bleus. Il y aura de la désillusion mais aussi du bonheur. Car le Tour, c’est ça : du bonheur.