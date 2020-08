Les Azuréens du Tour de France, épisode 1. René Vietto, le roi maudit

Une place difficile à garder car il faut composer avec un début de grippe, ce qui ne l’empêche pas de tenir en respect le principal favori, le Belge Sylvère Maes. Un duel qui penchera définitivement en faveur de Maes dans la montée de l’Izoard puisque Vietto va concéder près de quinze minutes...

Un retard trop conséquent pour la victoire finale.Dauphin de Maes à Paris, Vietto signe alors sa meilleure performance sur le Tour.Logiquement, l’avenir est à lui.D’ailleurs, Alfredo Binda, champion du monde 1927, avance qu’il est "le plus grand de tous".

Au-delà de ses qualités de grimpeur, Vietto est un précurseur. Il est l’un des premiers coureurs à utiliser le double plateau ou le porte bidons accroché au cadre de son vélo.

Et puis le destin va frapper et sacrifier toute une génération de coureurs doués car entre 1940 et 1946, en raison du conflit mondial, le Tour s’arrête. Sept ans sans épreuve reine, dans une carrière, ça compte.

Légèrement paralysé de la main droite depuis 1933 - il se blesse en chutant sur une canette que lui tend un ami et qui lui sectionne le nerf cubital - Vietto regarde l’Europe s’embraser et les compétitions cyclistes s’arrêter.

1942, il devient le gérant d’un magasin de cycles dans Cannes. Là, il se prend d’affection pour un jeune apprenti qui va devenir son collègue d’entraînement: Jean-Apôtre Lazaridès, dit Apo. A la fin de la guerre, le Tour reprend son chemin et Vietto rêve d’une victoire finale.

Où est passé l’orteil?