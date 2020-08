Le Tour de France au départ de Nice commence dès ce jeudi soir: le programme des festivités

Cela devait être une grande liesse populaire. La présentation des équipes, à deux jours du grand départ, représente un moment fort de communion entre le public et les coureurs.

Les images de Bruxelles l’an passé ou plus proche géographiquement de Porto-Vecchio en 2013 et Monaco en 2009 peuvent en attester. Malheureusement, la Covid-19 est passée par là et les mesures sanitaires ont fait leur apparition dans cette 107e édition du Tour forcément particulière.

Ce soir, le public a donc été limité à 1.700 personnes (ce qui correspond à 1 personne pour 4 m2) pour suivre la grande présentation sur la place Masséna.

Initialement, la jauge était de 7.000 personnes, mais elle a dû être revue à la baisse pour être validée par le préfet Bernard Gonzalez, qui a annoncé qu’il ajustera les jauges au jour le jour si nécessaire (1).

Les rares chanceux qui pourront assister au spectacle ont été tirés au sort. Ils devront impérativement être masqués, respecter la distanciation sociale.

"Un moment de partage"

Néanmoins, l’essentiel est sauf. La présentation des coureurs a été préservée et elle ne se fera pas à huis clos.

Les coureurs traverseront une partie de la ville, en partant de l’opéra, avant de monter sur l’estrade dressée sur la place Masséna puis de revenir sur la promenade des Anglais par l’avenue de Verdun.

"La présentation des coureurs au public, c’est toujours un moment fort, surtout quand c’est ton premier, tu t’en rappelles très longtemps", rembobine Christophe Le Mével, qui a participé à six Tours de France entre 2006 et 2013 et aujourd’hui ambassadeur pour ASO.

"Mon meilleur souvenir, c’était Brest (2008), parce qu’il y avait toute ma famille présente, reprend le natif de Lannion (Côtes-d’Armor). J’étais fier d’être au départ devant eux. C’était vraiment un super moment. Je retiens aussi le départ des Pays-Bas (Rotterdam en 2010), où il y avait enthousiasme du public incroyable. C’est un moment de partage. J’espère que, malgré les mesures sanitaires, ça sera un peu le cas à Nice."

"Habituellement, ce sont des moments qui marquent", estime le Saint-Jeannois Amaël Moinard, onze Tours de France entre 2008 et 2019, désormais ambassadeur pour ASO. J’ai le souvenir du Yorkshire (2014), de Bruxelles (2019), du Puy du Fou (2011) quand on est entré dans l’arène, c’était pharaonique. Il y avait énormément de monde, ce sont des instants inoubliables."

Trente-neuf ans après son unique grand départ (1981), Nice ne pourra pas connaître la même effervescence et beaucoup d’amateurs de cyclisme vont être privés d’un grand spectacle qu’ils attendaient avec impatience.

Pour pouvoir lancer le premier grand événement sportif de l’année, il n’y avait pas d’autre choix.