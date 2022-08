Le cycliste Victor Langellotti signe la première victoire d'un Monégasque chez les professionnels

À 27 ans, le Monégasque Victor Langellotti (Burgos-BH) a signé un résultat historique ce samedi, en remportant la 8e étape du Tour du Portugal entre Viana do Castelo et Fafe sur 182,4 km. C’est une très belle page pour la Principauté dans l'histoire du cyclisme qui vient de s’écrire puisque le coureur « rouge et blanc » a remporté sa première course chez les professionnels. Quant à la formation espagnole Burgos-BH, elle n'avait plus connu la victoire sur une épreuve sur route depuis La Vuleta 2019.

"Je n’en reviens toujours pas"

Sorti dans une petite bosse dans le final, Victor Langellotti a su résister de justesse au retour du peloton sur la ligne, devançant l'Uruguyaen Mauricio Moreira (Glassdrive Q8 Anicolor) et l'Américain Scott McGill (Wildlife Generation Pro Cycling), au bout de 4h11’28 d’efforts.

« C’est incroyable, je n’en reviens toujours pas. Cette étape a été très dure, à l’instar de ces derniers jours. Ce fut une bataille d’encore deux heures avant que l’échappée ne se forme. Mon coéquipier Óscar Pelegrí Ferrandis a pu se glisser dans l’échappée du jour et cela nous a permis de jouer la victoire sur deux tableaux. Derrière, j’ai été parfaitement emmené au pied de l’ultime difficulté par mes coéquipiers. J’ai attaqué dans les pourcentages les plus importants, puis j’ai tout donné, jusqu’à l’arrivée, pour m’imposer de justesse. Un immense merci à tous les coureurs et le staff de Burgos-BH pour nous permettre de vivre de tels moments. »

Le Tour du Portugal se termine aujourd’hui lundi avec un contre-la-montre de 18,6 km entre Porto et Vila Nova de Gaia.