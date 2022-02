L'Australien Caleb Ewan remporte la première étape du 54e Tour des Alpes-Maritimes et du Var

"Je me sentais très bien, mes coéquipiers ont très bien travaillé et je suis heureux de m’imposer ici", a réagi le coureur au micro de France 3.

Le sprinteur de la Lotto-Soudal, parfaitement emmené par ses équipiers dans le final, a devancé les Français Anthony Turgis (Total Energies) et Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic).

On attendait un sprint à La Seyne-sur-Mer, il a bien eu lieu. Et dans cet exercice, c’est l’Australien Caleb Ewan qui présentait le meilleur CV.

La côte du Mai, classée en 3e catégorie et dont le sommet se situait à 12,5 kilomètres de l’arrivée, n’a pas permis aux puncheurs de s’extraire du peloton, mais Peter Sagan, qui effectuait sa rentrée sous le maillot de Total Energies, n’a pas réussi à la passer avec les meilleurs et a vite été décroché.

L’étape avait été marquée par une longue échappée de quatre hommes, Morne Van Niekerk (St-Michel-Auber 93), Evaldas Siskevicius (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Maël Guégan (Team U Nantes Atlantique), et le Garéoultais Tristan Delacroix (Nice Métropole Côte d’Azur), partis au 7e kilomètre et repris à 17 kilomètres de l’arrivée.