Le cycliste monégasque Victor Langellotti de retour dans son école pour parler vélo

"Mon terrain de jeu, c’est l’Italie, l’arrière-pays niçois, mentonnais"

Sur le Tour de France 2024 à Monaco: "Je serais là pour y assister. C’est une super nouvelle et nous sommes extrêmement chanceux. Avoir un contre-la-montre final aussi dur, c’est inédit. Cela va tenir en haleine le public et les fans de cyclisme jusqu’à la toute fin. Il faudra voir le classement général mais tout peut se jouer sur cette ultime étape. J’espère que cela inspirera les générations futures à faire du vélo. Je garde des souvenirs à vie de la première étape du Tour de France 2009 à Monaco, de voir tous ces grands champions dans les rues de mon pays. J’avais 14 ans et c’est ce qui m’a amené à faire du cyclisme."

Sur ses routes de prédilection: "Mon terrain de jeu, c’est l’Italie, l’arrière-pays niçois, mentonnais. Le col de Braus est sans doute mon préféré mais je roule aussi du côté des cols du Turini, de Saint-Roch, de Castillon et de la Madone. On y passe nos journées entières. On a de la chance d’avoir des terrains différents et un climat qui se marient à merveille et cela nous permet de nous entraîner toute l’année, y compris l’hiver.

Monaco, pays de cyclistes: "Une quarantaine de cyclistes du World Tour habitent à Monaco. Cela nous arrive de rouler en groupe lors d’entraînements."