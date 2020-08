LA RÉTRO DU JOUR. "Pourquoi pas un Français?": seul vainqueur régional du Tour de France, Lucien Aimar veut y croire

Le dernier sacre d’un Français sur le Tour date de 1985, que vous inspire une si longue disette?

Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour expliquer une telle disette. Avant, un gars qui faisait du vélo était souvent quelqu’un qui avait faim, qui connaissait la souffrance au quotidien. Aujourd’hui, tu es mieux accompagné, mieux entouré, tu as plus de moyens, ce n’est pas la même souffrance. Dans les années 50, tu avais de nombreux sportifs originaires de Pologne car leur famille avait immigré en France pour travailler à la mine : Jean Stablinski, Roger Walkowiak mais aussi Raymond Kopa au football, Michel Jazy en athlétisme. Pour cette génération, la seule échappatoire à la mine était le sport, alors tu y allais à fond. C’était une question de survie. Les coureurs actuels sont plus explosifs. Avant, on était plus dans le foncier, dans l’endurance. Et puis il y a le facteur chance, il faut une pépite au sein d’une grosse génération. Depuis Bernard Hinault, on n’a pas cette pépite dorée capable de gagner un Tour qui dure trois semaines. C’est générationnel quelque part. On a des très bons coureurs tricolores mais pas LE coureur du Tour.

En quoi le Tour est particulier?

Des courses de trois semaines, dans l’année, tu n’en as pas beaucoup. ça se prépare. Un garçon comme Tom Simpson avait le talent pour gagner Paris-Nice ou le Dauphiné mais pas le Tour car il coinçait toujours en troisième semaine. Et puis avec la disparition de certaines courses, tu as moins d’étapes françaises pour te préparer au Tour, alors il te reste quoi? Les Classiques mais ce n’est pas la même chose que de savoir gérer une course qui dure trois semaines.

Les équipes françaises peuvent-elles rivaliser sur un Tour de France?

Il faut aussi prendre en compte que les équipes sont passées de dix à bientôt huit coureurs sur un grand Tour. Là où tu pouvais bloquer et gérer une course à dix, tu te retrouves à surtout défendre avec huit coureurs. Sans une grosse équipe, tu ne peux pas gagner le Tour. Et une écurie comme Ineos, qui fonctionne comme un rouleau compresseur, c’est difficile à déboulonner. La seule issue, c’est d’attendre une défaillance de leur part pour en profiter et parfois, à force d’attendre, tu te retrouves à Paris et le Tour est terminé...

"Un maillot jaune, ça s'assume"

Le coureur français est-il particulier?

J’ai envie de parler d’instinct. Un garçon comme Stablinski, il courait à l’instinct, il sentait la course. Ce n’est plus possible aujourd’hui avec les oreillettes. C’est le directeur sportif qui fait la course, qui décide quand et où attaquer. Le coureur devient un simple exécutant et je trouve ça dommage car on a perdu l’essence même du vélo.

Depuis 1985, de nombreux Français ont fait des podiums - Fignon, Bernard, Virenque, Péraud, Bardet, Pinot. Que leur a-t-il manqué?

Pour gagner un Tour, il faut être armé psychiquement, psychologiquement. Quand vous avez le maillot jaune, il faut bien dormir la nuit, ne pas gamberger. Un maillot jaune, ça s’assume car c’est une grosse charge émotionnelle.

Un coureur français peut-il s’imposer dans l’édition 2020?

L’an dernier, Alaphillipe a brillé pendant près de 15 jours en jaune mais il lui manquait une semaine pour aller au bout. Et il n’a pas l’équipe pour l’aider en montagne. Pinot, Bardet, ils peuvent tirer leur épingle du jeu si les favoris sont absents. Et c’est tout l’intérêt de ce Tour 2020 où tous les repères sont cassés. Les cartes sont redistribuées pour cette édition, la préparation physique sera différente et cela peut avoir des conséquences. Je vois de grosses défaillances en troisième semaine. Je pense que tout le monde va avoir faim et ça va attaquer de partout. Ça sera indécis et si une équipe ne cadenasse pas la course, alors pourquoi pas un Français?