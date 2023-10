La course de vélo Beking de retour à Monaco le dimanche 26 novembre

C'est désormais le rendez-vous de fin de saison des coureurs professionnels basés à Monaco. Beking, événement festif, caritatif et qui fait la promotion des déplacements à vélo, va vivre une troisième édition. Les organisateurs ont annoncé ce vendredi la date : ce sera dimanche 26 novembre.



L'épreuve, qui réunit une trentaine de coureurs professionnels, avait ainsi déjà attiré les plus grandes stars du peloton, à commencer par Tadej Pogacar, Philippe Gilbert, Peter Sagan ou Primoz Roglic. Cette année, CMT et AWE Sport, les organisateurs, ont déjà dévoilé le nom de Matej Mohoric, le Slovène vainqueur de Milan-Sanremo 2022 et récent champion du monde de gravel.