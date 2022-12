La Côte d'Azur pleure Davide Rebellin, le cycliste italien mort brutalement à 51 ans

Dimanche, Davide Rebellin a participé à la deuxième édition de Beking Monaco, la course caritative organisée par Matteo Trentin et qui a réuni une quarantaine de professionnels installés en Principauté.

La dernière épreuve d’une immense carrière pour le Transalpin, qui raccrochait officiellement le vélo à 51 ans, après 30 années de professionnalisme et un palmarès XXL (7 classiques : Liège-Bastogne-Liège, trois fois la Flèche wallonne, l’Amstel Gold Race, la Clasica San Sebastian et Championnat de Zurich, le classement général de Paris-Nice en 2008, vice-champion olympique à Pékin en 2008 *...),

Malheureusement ce mercredi, soit trois jours après sa retraite officielle, le natif de San Bonifacio a été mortellement fauché par un camion, sur ses routes en Vénétie.

Une nouvelle qui a plongé dans une tristesse immense la communauté cycliste de la région. Et pour cause, Rebellin s’était installé en Principauté dès 1998, avant d’acquérir une maison à Sospel il y a un peu moins de 10 ans.

"Je suis effondré", a réagi Umberto Langelotti, président de la Fédération monégasque de cyclisme. "Dimanche soir, au gala de Beking, il était assis à la table de mon fils Victor (également professionnel), on rigolait avec lui. Il s’était occupé de lui pendant des années, lui avait donné des conseils, notamment sur la nutrition. Il l’avait invité chez ses parents... Davide, c’était un immense champion, d’une grande gentillesse".

Peu importe l’interlocuteur, le discours est similaire. Le Transalpin était apprécié de tous ici. « La première fois que je l’ai rencontré, c’est quand on a lancé nos cyclosportives », se rappelle Christophe Menei, l’organisateur de la Mercan’Tour Classic. « Je voyais un grand champion, mais il était d’une gentillesse, d’une humilité. Il est venu sur toutes nos épreuves, il proposait d’aller rouler avec lui. C’était un gars passionné par le vélo. C’était toute sa vie ».

Virenque: "Une belle personne"

"Tant que je suis toujours motivé par ce que je fais et bien physiquement, je continuerai. Et même quand je ne serai plus professionnel, je garderai cette même vie », nous confiait l’Italien l’an passé.

« Pour lui, faire des sorties de 6h, faire attention à l’alimentation, lui qui a été le premier à écarter le gluten, ce n’était pas des sacrifices », reprend Umberto Langelotti, qui avait demandé à Rebellin de prendre en main un jeune Junior du club monégasque, ce qu’il avait évidemment accepté.

Toutes ses qualités humaines, Richard Virenque les avait découvertes depuis très longtemps. En 1999, les deux hommes ont porté le même maillot, celui de la Polti. « C’est si triste. On a gagné le Tour d’Italie ensemble, avec Ivan Gotti. C’était un chouette garçon, très attentionné, respecté de tout le monde et d’une grande gentillesse. Une belle personne, dévouée à son sport... »

Le vélo, c’était plus qu’une passion. Lui qui n’avait pas eu d’enfant, y avait consacré toute sa vie. « Plus jeune, il avait pensé rentrer dans les ordres. Il aura eu une vie de moine pour rester performant à vélo », complète Christophe Menei.

Ce qu’il aura fait jusqu’à son dernier jour.

* Il avait été contrôlé positif à l’EPO CERA lors des JO de Pékin 2008, puis suspendu. Une affaire dans laquelle il a été blanchi en 2015 pour vices de procédure.