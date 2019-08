L’IM2S et la Fédération monégasque de cyclisme s’associent

Le drapeau « Passion sea » a été hissé sur le yacht Fly Me to the Moon de Stelios Haji-loannou. Helga Piaget, CEO de « Passion sea », lance ainsi une campagne pour aider à préserver les fonds marins en sensibilisant les armateurs.

La fondation philanthropique de Stelios Haji-loannou, qui soutient notamment le WWF et est fortement impliquée dans la protection et la sauvegarde des animaux marins, a donc levé l’étendard.

La pêche excessive, les déchets et l’utilisation des produits de nettoyage des yachts sont autant de combats au cœur de cette campagne.

Le Dr Stéphane Bermon, médecin du sport à l’IM2S et Umberto Langellotti, président de la Fédération monégasque de cyclisme (FMC), ont signé une convention de partenariat visant à organiser et assurer le suivi médical et traumatologique des cyclistes professionnels et des cyclistes de catégorie Espoir du Centre de formation.

La Principauté de Monaco est en effet un haut-lieu de résidence des cyclistes professionnels. Cette attractivité est notamment liée à la proximité avec un aéroport international et à des conditions idéales d’entraînement (nombre de jours d’ensoleillement dans l’année ainsi que l’accès aux différents cols).

Cette coopération doit ainsi permettre une prise en charge facilitée des cyclistes concernés ainsi qu’un développement des relations entre les deux entités.

L’IM2S est une clinique chirurgicale ostéo-articulaire et ligamentaire notamment connue pour son expertise en médecine du sport et qui réunit des spécialistes de toutes les pathologies ostéo-articulaires.