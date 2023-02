"Je veux me retrouver à l’avant": Nicolas Vinokurov, le fils d'Alexandre, lance sa saison sur le tour des Alpes-Maritimes et du Var

Nicolas Vinokurov (lire sa dernière réponse) lance sa saison sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var à partir de ce vendredi. Le fils de l’illustre champion Alexandre (champion olympique, vainqueur de la Vuelta, de Paris-Nice...) connaît parfaitement les routes, lui qui a grandi dans la région et a même remporté le Tour Paca Juniors, lorsqu’il portait les couleurs de Monaco. Désormais professionnel dans l’équipe réserve d’Astana, il entend intégrer la formation World Tour grâce à ses performances. Cela commence ici.

Vous voilà sur une course que vous connaissez bien...

La première étape est un peu loin, mais les deux autres, je connais très bien les routes. Encore plus la dernière: je connais par cœur cette étape entre Villefranche-sur-Mer et Vence. Mais, vu le profil, ce seront les jambes qui parleront.

Vous êtes un grimpeur, cela pourrait vous convenir...

Oui, mais ça sera quand même compliqué quand on voit les coureurs au départ, comme Gaudu ou Pinot. J’espère me retrouver dans le premier groupe.

Quelles sont vos attentes sur l’ensemble de la course?

Je n’ai pas envie d’être ridicule, je veux me retrouver à l’avant. Je sais que ça sera compliqué, que c’est le début de saison, mais j’ai de bonnes sensations, je le vois à l’entraînement. On a une équipe jeune, je pense que personne ne sera protégé, on aura tous carte blanche.

Comment s’est passée votre intersaison?

Je me suis bien entraîné, mes tests sont meilleurs que l’an passé à la même époque. Je sens que j’ai passé un palier grâce à cette saison 2022 chez les pros. J’ai aussi bien bossé en salle, fait plus d’intensité à l’entraînement, on a plus varié. J’ai hâte de le confirmer sur la route.

Qu’espérez-vous pour cette saison 2023?

Je vais alterner les calendriers: celui des professionnels et celui international des U23. Alors, j’ai envie de gagner une grande course U23, mais j’aimerais aussi devenir champion d’Asie chez les Espoirs et bien marcher chez les pros. Le but, c’est d’intégrer l’équipe World Tour en 2024, grâce à mes résultats, pas avec mon nom.

Votre nom, c’est un avantage ou c’est difficile à porter?

Je suis très fier de porter ce nom et il m’a quand même aidé pour intégrer l’équipe, mais c’est très clair: je veux montrer que j’ai le niveau pour aller en World Tour.

Le but, c’est de vous retrouver avec votre frère jumeau (Alexandre Junior, membre aussi de l’équipe réserve)?

Ce serait très sympa, d’autant qu’on a toujours été ensemble dans toutes les équipes. Il y a une rivalité entre nous qui nous pousse vers le haut, chacun veut faire mieux que l’autre, mais chacun avance à son rythme.

Vous vous sentez kazakh, ou avec la double culture française?

Je suis kazakh et très fier de l’être, mais avec un véritable attachement à la région: à la France, à Monaco. On a grandi à Saint-Paul-de-Vence, puis on est allé à Monaco à 5-6 ans, on a débuté en club à l’UC Monaco à 12-13 ans et on y est resté jusqu’en 2021. J’ai fait toute ma scolarité à Monaco, jusqu’à mon Bachelor à l’université. D’ailleurs, je serai diplômé en octobre en business management. Il ne me reste plus qu’un stage de 4 mois à valider, que je vais faire dans l’équipe Astana. C’est la première saison où je peux me concentrer à 100% sur le vélo. L’an passé, je devais justifier mes absences lorsque j’allais sur les courses, j’avais mes examens à préparer...

Quel rôle a votre père dans votre carrière?

J’ai un coach perso, mais il me donne de bons conseils sur l’entraînement, les courses, l’alimentation, la tactique en course...

Vous roulez ensemble?

C’est rare, d’autant qu’il fait plus de course à pied maintenant. Il suit encore, sauf si je fais des exercices spécifiques, là je vais le regarder dans le rétro (rires). Mais il prépare le championnat du monde Ironman, il vise le titre chez les 50-55 ans.

Vous prendriez quelle qualité chez lui?

Son panache, l’agressivité qu’il avait en course. Il n’avait peur de rien. Je n’ai pas de souvenir de lui en compétition, mais quand je regarde les vidéos sur Youtube, je le vois toujours à l’attaque. Il ne pouvait pas rester dans les roues.

Dernière question: comment doit-on orthographier votre nom: Vinokourov ou Vinokurov?

Ça a toujours été écrit Vinokourov, mais c’est Vinokurov.