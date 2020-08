INTERVIEW. "L'un des plus durs tracés depuis un moment": la commentatrice Marion Rousse prévoit un Tour de France unique

Alors qu’elle s’imaginait vétérinaire à l’âge de 6 ans, c’est finalement dans le sport - sa première passion - que Marion a construit sa carrière.

Issue d’une famille de cyclistes, elle était faite pour la Grande boucle. Alors, à partir du 29 août et le grand départ de Nice, Marion Rousse sera tous les jours sur France 2 pour faire vivre, en direct, le plus grand événement sportif mondial de l’année 2020.

Cette bosseuse invétérée est prête à relever le défi. Avec son style.

Comment avez-vous vécu cette période de confinement?

C’était délicat, surtout que j’étais sur la dernière étape du Paris-Nice où on avait déjà senti que le monde allait basculer. C’était difficile de prévoir la suite mais, en mars, on n’avait déjà plus la tête au vélo.

Finalement, le départ du Tour sonne comme un retour à la vie.

Oui, cela veut dire que l’on commence à regarder devant nous. Et ce tracé 2020 est difficile, l’un des plus durs depuis un moment. Ca va rendre cette édition encore plus spéciale.

Ce Tour sera atypique?

Oui, car il est difficile de donner des cotes aux coureurs car ils n’auront quasiment pas de jours de course. Le Tour sera la course de reprise, c’est unique quand on y pense. D’habitude, vous avez une coupure entre les classiques et les grands Tours, pas cette année puisque tout le calendrier est bouleversé. Il ne faut pas se tromper dans le choix des objectifs.

Beaucoup de coureurs ont eu recours au home-trainer. Est-ce un bon moyen pour rester en forme?

La période de confinement était trop longue pour que ce soit bénéfique. Être coureur, c’est apprécier la liberté de courir dehors, de sentir les odeurs, de voir des paysages. Moralement, ce sentiment de liberté est primordial. Tout l’inverse de s’entraîner dans son salon...

Les coureurs vont-ils arriver le couteau entre les dents après une telle période d’inactivité?

Il faut bien connaître son corps car la situation est inédite, même pour les coureurs avec de l’expérience. Et puis tout va dépendre des entraînements aussi. Un garçon comme Bernal a été confiné pendant plusieurs mois à 3.000 mètres d’altitude, ça peut jouer dans sa préparation et son état de forme. Dans un premier temps, notamment à l’entraînement, il s’agit de ne pas trop en faire.

Est-il possible de dégager des favoris?

Oui, les mêmes que d’habitude, mais le calendrier a rebattu les cartes. Des équipes comme Ineos et la Jumbo vont venir avec trois leaders (1), c’est rare et ça peut être difficile à gérer si rien n’est défini avant la course. On l’a vu en 2012 avec la Sky quand Wiggins a remporté le Tour alors que Froome, son coéquipier, était plus fort. Il y avait eu quelques frictions. Au final, je pense que le vainqueur ne sera pas un inconnu, je vais dire Bernal, Roglic, Pinot ou Quintana.

Que vous inspire ce grand départ de Nice?

La deuxième étape est très dure. C’est une mise en bouche terrible car il y a presque 4.000 mètres de dénivelé dès la deuxième étape, c’est du jamais-vu. Il ne faut pas perdre trop de temps et de nombreux coureurs vont aller reconnaître cette étape pour ne pas être surpris le jour de la course.

Quid des Français?

On a cru à une victoire finale l’an dernier avec Pinot. J’ai le sentiment qu’il a passé un cap et ce Tour est taillé pour lui puisque c’est un tracé pour grimpeurs. Bardet aussi, d’autant qu’il n’y a pas trop de contre-la-montre, son point faible. L’édition 2020 semble convenir à ses qualités.

On a l’impression que vous êtes vite devenue populaire et que votre image est aujourd’hui associée au Tour.

Je ne réalise pas trop. Les héros du Tour, ce sont les coureurs, l’événement est majeur et en tant que passionnée, j’ai la chance de l’accompagner. Je fais du vélo depuis que j’ai 6 ans, je ne pensais jamais en faire mon métier. Et quand je suis arrivée à la télévision pour commenter le Tour, il y a eu beaucoup de bienveillance à mon égard. Une femme qui commente du vélo, c’était du jamais-vu. Je voulais être légitime d’entrée, donner aux gens des clés pour comprendre la course. Je ne voulais surtout pas être là parce que j’étais une femme. J’ai toujours aimé le Tour. Petite, j’allais au village-départ car mes cousins couraient sur le Tour (David et Laurent Lefèvre) et j’ai une photo avec Robbie McEwen quand j’étais adolescente. Je l’ai recroisé depuis, car il travaille à la télé australienne, je lui ai montré la photo, on en a ri. Je suis du Nord, j’ai été élevé dans la culture des classiques comme Paris-Roubaix, alors j’ai toujours aimé les sprinteurs comme McEwen, Tom Boonen.

Vous ne regrettez pas d’avoir arrêté votre carrière cycliste?

J’avais fait le tour de la question et à un moment, grâce à Guillaume Di Grazia, j’ai commencé à faire des commentaires sur Eurosport, notamment sur la Vuelta. Ca m’a plu tout de suite alors que j’étais plutôt de nature introvertie au départ. Et puis j’ai dû choisir entre le vélo et la télé car faire les deux en même temps devenait compliqué, j’avais l’impression de mal faire les deux au final. Je me suis lancée et me voilà aujourd’hui sur France TV à commenter le Tour, je ne regrette rien.

Vous stressez encore avant de prendre l’antenne?

Je ressens plutôt de l’adrénaline. On vit la course au premier rang alors il faut être irréprochable, j’ai besoin de bosser en amont. Sur le Tour, je vais souvent reconnaître les étapes avant pour savoir dans quoi les coureurs vont s’embarquer. Je veux être digne du Tour.

Quelle est la touche Marion Rousse?

Je connais bien les coureurs car je suis de la même génération. J’ai un côté "inside" qui me permet d’apporter autre chose à l’antenne.

Avez-vous eu peur, au départ, d’être uniquement cataloguée comme une femme de coureurs, de Tony Gallopin puis de Julian Alaphilippe?

Je suis avant tout une personne, j’ai eu une carrière avant d’arriver à la télévision. Je ne suis pas arrivée là par hasard, je connais le vélo... Le reste, ça n’intéresse pas les gens je pense.

Vous êtes aussi investie dans des directions de courses comme le Tour de La Provence et celui de Savoie-Mont-Blanc.

J’aime ça car je vois les dessous du décor. J’ai une belle palette pour comprendre une course, l’œil de l’ancienne cycliste, celui de la consultante et celui de l’organisatrice de courses.

Bientôt patronne du Tour de France alors?

(rires) Il faut de la bouteille, du charisme et du temps pour ça. Je ne me projette pas aussi loin. Et puis je veux surtout être utile, pas être là pour faire de la figuration. Je veux apporter quelque chose et surtout être légitime. Chaque chose en son temps surtout.

(1) L'interview a été réalisée avant l'annonce de la non-sélection par Ineos de Christopher Froome et de Geraint Thomas.