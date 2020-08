INTERVIEW. "Alaphilippe me ressemble": le Varois Richard Virenque revient sur sa carrière 16 ans après son dernier Tour de France

Dans les années 90, le Varois d’adoption Richard Virenque rentre dans tous les foyers.

Sa ganache, ses maillots à pois, ses montées dans les cols, ses victoires d’étape, ses podiums... Bref, Virenque devient l’idole d’un peuple.

Seize ans après son dernier Tour, personne n’a oublié le Roi Richard.



Personne. Parce que Virenque, c’est le Tour. Tout simplement.

Dans l’imaginaire des gens, le Tour de France est forcément associé à vous, comment vivez-vous cette popularité encore aujourd’hui?

Je la vis très sereinement, j’ai fait tellement de belles choses dans le Tour de France que j’ai réussi à créer un lien particulier avec les gens.

Dès qu’il y a le Tour, on pense à moi. C’est une vraie fierté, la récompense de mon travail.

Enfant, vous étiez impatient de suivre le Tour de France?

J’ai mis longtemps à m’intéresser au vélo, pas avant mon adolescence en réalité. Je crois que j’ai vraiment pris plaisir à regarder le Tour quand j’ai commencé à faire des courses en amateur mais je ne pouvais pas imaginer la suite. Pas comme ça.

"Du jour au lendemain je deviens plus connu que le maire de mon village, La Londe"

À 16 ans, vous êtes déjà l’un des meilleurs coureurs de la Côte d’Azur, c’est à ce moment que vous avez le déclic pour devenir professionnel?

Le déclic, je l’ai vraiment quand je devance mon service militaire en rejoignant le Bataillon de Joinville pour les sportifs professionnels. Je dois être parmi les plus jeunes et il y a un sacré niveau puisque je suis avec Eddy Seigneur, Jean-Cyril Robin, Philippe Ermenault ou Yvon Ledanois. Que des coureurs qui vont faire carrière. Mais dès Joinville, je suis dans une logique de course offensive, on me surnommait Rambo car je n’arrêtais pas d’attaquer. Dans le même temps, l’ASPTT Paris m’offre une première licence et je deviens semi-professionnel.



Ensuite, tout s’enchaîne rapidement et vous débarquez au sein de l’équipe RMO. Vous n’aviez pas vraiment de temps à perdre?

J’arrive dans une grosse équipe : Charly Mottet, les frères Madiot, Pascal Lino, Éric Caritoux, Thierry Claveyrolat. Et lors des championnats de France, j’attaque et je termine 5e ou 6e (6e d’une course remportée par Luc Leblanc). À la télé, on ne voit que moi. Alors, Marc Braillon, le patron de RMO, appelle Jacques Michaud, le directeur sportif, pour lui demander de m’emmener au Tour. À ce moment de ma carrière, le Tour, c’est un monument. Je ne suis pas encore prêt mentalement, je me dis que j’y vais pour une semaine, dix jours maximum. Alors je pars du principe que je vais dynamiter la course d’entrée.

Et pour votre premier Tour, à 21 ans, vous prenez les trois maillots, dont le jaune au bout de la deuxième étape...

L’étape fait 250 kilomètres entre Saint-Sébastien et Pau, sept cols, il pleut des cordes et j’attaque d’entrée. Je pars avec l’Espagnol Javier Murguialday pour une longue échappée, mais je le sème dans la dernière ascension. Sauf que derrière, il reste 50 bornes, alors je l’attends pour qu’on termine à deux. J’ai pris les trois maillots et je suis encore naïf, je ne connaissais pas la valeur d’une étape, alors je le laisse gagner. Le soir, je suis en jaune pour mon premier Tour.

Tout change car je deviens plus connu que le maire de mon village, La Londe-les-Maures, du jour au lendemain. Pourtant, j’avais beaucoup d’estime pour Philippe de La Lombardière de Canson, mais j’étais rentré dans une autre dimension populaire en 24 heures. C’est incroyable.

À partir de là, le Tour devient votre unique objectif annuel?

Je prends surtout conscience dans l’étape de l’Alpe d’Huez de 1992. Au départ, je suis venu pour faire une semaine sur mon premier Tour et je me retrouve après deux semaines de course dans l’ascension avec Indurain, Chiappucci et Hampsten. Au final, je boucle mon premier Tour dans les 25 premiers au général. J’ai envie de revenir.

Et il commence à se créer quelque chose entre vous et le public dans tous les cols du Tour. Vous étiez le coureur du peuple, quelque part.

La mayonnaise prend tout de suite avec les gens. Il y a une communion incroyable. Je deviens le chouchou des jeunes, des mamies, des gens. Dans les cols, ça poussait fort vocalement, c’est une sensation unique, celle d’être porté par le bruit des gens...

Ne pas avoir gagné le Tour reste votre plus grand regret ?

En 1997, au fond, vous n’êtes pas si loin de faire péter Jan Ullrich au Ballon d’Alsace. Ce sont des circonstances de course. En 1998, j’étais prêt pour le gagner aussi, mais c’était écrit que je ne devais pas gagner le Tour. En 1994, à 72 heures de Paris, je suis deuxième derrière Indurain, mais je perds tout dans le dernier contre-la-montre en montagne et je termine 5e au final. Je prends conscience qu’il faut bosser ce domaine pour espérer l’emporter.

Après l’affaire Festina, d’autres auraient sombré.Pas vous.

Il y a une forme de résurrection et le public est toujours là. Je sais que gagner un Tour est impossible après 1998. Je n’ai plus d’équipe du calibre de Festina avec moi alors je peux faire des coups d’un jour, gagner le maillot à pois... Mais faire trois semaines en jaune... il faut une grosse équipe pour ça. Je suis resté moi-même malgré tout, je suis un battant et le public ne l’a jamais oublié.

Le Tour 1999, avec Polti, est-il le plus important mais aussi le plus bizarre de votre carrière?

Il est vital même. Un an auparavant, on nous met dehors, on était les moutons noirs du peloton. Je reviens alors dans une équipe qui m’accueille au dernier moment et je traverse une période difficile, notamment vis-à-vis de la justice qui me met la tête sous l’eau alors que je n’ai jamais été contrôlé positif.

"On m’avait jeté dehors et je reviens par la fenêtre"