Filtrage, masque, spectateurs... Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Christian Estrosi et Christian Prudhomme avant le départ du Tour de France

Masque ÉTENDU à toute la ville?

"On s’aperçoit qu’au jour le jour il peut y avoir des adaptations. Nous sommes sur un décret du 13 août 2020 pris par l’État qui interdit tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes jusqu’au 31 octobre. À Nice, puisque l’on veut toujours aller plus loin, j’ai décidé qu’elle serait à 2.500. Au moment où je vous parle, sachez que j’ai demandé au préfet des Alpes-Maritimes que l’arrêté concernant le port du masque s’étende à l’ensemble de la ville et j’entends le faire appliquer dès ce soir."

Spectateurs tirés au sort

La ville de Nice accueille le Tour dès le jeudi 27 août avec la présentation des équipes. Nous avons délimité une zone de spectateurs d’une superficie de 3.800 mètres carrés, avec 6.836 chaises fixées qui permettront d’accueillir 1.750 personnes et également prévu la mise en place de panneaux occultant pour éviter les attroupements autour de la place Masséna. Le fait que les chaises soient fixées entre elles permettra de s’assurer que le dispositif n’a pas bougé et que la distanciation est respectée. Pour les départs et les arrivées des étapes niçoises, nous avons des zones publiques plus restreintes, autour de 500 places. Les spectateurs qui souhaiteront y assister devront se faire connaître via le site de la ville et seront tirés au sort."

Moins de suiveurs

"Un filtrage sera mis en place par les forces de sécurité au pied de chaque col durant toute la durée du Tour. Il y aura moins de suiveurs que lors des années précédentes, sans toutefois que le rayonnement du Tour ne soit affecté, puisque nous conserverons une totalité de 106 heures de diffusion dans 160 pays différents."

Deux tests pour les coureurs

"Les coureurs subiront deux tests d’ici au départ du Tour. Ils seront une nouvelle fois testés à l’occasion des deux journées de repos. Ce ne sera évidement pas l’année pour solliciter un autographe ou un selfie auprès d’un coureur."

"Les compétitions cyclistes ont repris depuis plus de trois semaines. Cela a fait beaucoup de bien car nous avons besoin de ces émotions et de montrer que la vie continue et doit continuer. Ces épreuves, en plus de s’être très bien déroulées, ont permis de montrer qu’il y avait une vraie attente autour du vélo. Pour exemple, la semaine dernière, le Dauphiné a réalisé ses meilleures audiences depuis 2011!"