"Encore plus motivant": le Niçois Clément Champoussin apprécie de pouvoir courir sur ses routes d’entraînement sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var

Clément Champoussin a réalisé une première saison complète chez les professionnels très aboutie l’an passé avec, en point d’orgue, cette victoire d’étape à La Vuelta devant Primoz Roglic. En 2022, le grimpeur entend encore passer un cap. Ses premiers tours de roue montrent qu’il est déjà en forme. Une confirmation est attendue ce week-end pour cette course à la maison.

Vous avez fini treizième de La Marseillaise, vous signez trois "top 10" sur Bessèges. La forme est là?

Oui, je me suis bien entraîné cet hiver à Nice, où on a eu de bonnes conditions. J’ai aussi fait un bon stage en Espagne avec l’équipe. J’ai pu attaquer la saison avec de bonnes sensations. Sur La Marseillaise, j’ai eu un peu de mal dans le final, mais c’est normal pour une reprise. À Bessèges, j’étais bien sur toutes les étapes, même dans le chrono le dernier jour (11e), alors que je n’avais pas travaillé cet exercice depuis un moment. La forme est donc bonne et j’espère que je serai encore mieux sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var.

Sans votre chute le premier jour sur l’Étoile de Bessèges, vous auriez pu jouer la gagne pour le général (il perd 9’53’’ le premier jour et finit à 10’05’’ de Benjamin Thomas)...

Cette chute, je n’ai pas pu l’éviter. C’est tombé pile devant moi. Heureusement, j’ai pu freiner et ce n’était pas méchant. J’ai eu mal au genou le lendemain, des courbatures, mais rien de grave. Pour le général, c’est difficile de savoir. Si j’avais été placé, ça aurait couru différemment aussi. Mais je retiens que j’ai été présent pendant quatre jours. J’ai progressé par rapport à mon début de saison l’an passé. C’était une bonne semaine, avec des étapes vallonnées, où ça frottait, et une bosse – le mont Bouquet – qui permet de bien se tester.

Vous arrivez sur vos terres... Cette course vous tient davantage à cœur?

C’est sûr que je ne peux pas courir plus à la maison qu’ici! Je vais rouler sur mes routes d’entraînement, devant la famille et les amis. ça fait plaisir, je serai encouragé, c’est encore plus motivant. L’an passé, c’était une découverte, j’étais en reprise et j’avais un peu coincé (il avait terminé 11 du général, Ndlr). Là, j’arrive avec six jours de course dans les jambes, j’espère être mieux et faire un bon résultat. Mais je ne me mets pas plus de pression que sur une autre course, parce que je cours chez moi...

Quelles seront vos ambitions?

On le voit sur ces courses françaises de début de saison, il y a un gros niveau, avec pas mal d’équipes du World Tour. Donc, j’espère faire le meilleur classement général possible, mais il va y avoir quelques gros grimpeurs.

Le parcours est-il taillé pour vous?

Pour les grimpeurs! C’est un parcours montagneux, bien plus dur qu’à Bessèges, avec des ascensions plus longues. Mais il n’y a que trois étapes, dont deux pour le général, donc il n’y a aucun droit à l’erreur.

Qui sont les adversaires les plus dangereux?

On a vu que Guillaume Martin (Cofidis) marchait très fort sur La Marseillaise. Tim Wellens (Lotto) a gagné à Majorque, Bauke Mollema (Trek) aussi est en forme (4 du chrono à Bessèges). Et puis, Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) bien sûr. S’il est en forme, il sera difficile à battre.

Vous connaissez parfaitement les étapes. Où devrait se jouer la course?

La première étape varoise, je connais peu. Je pense qu’un gros groupe se disputera la victoire d’étape. Pour moi, la deuxième étape est la plus dure. Bien sûr, il y a la montée du col des Quatre-Chemins par cette route inédite, étroite et très raide dès le départ, où il faudra être bien placé dès le pied, puis l’enchaînement par la partie la plus dure du col d’Èze. L’arrivée est à La Turbie, mais je pense qu’une grosse sélection sera déjà faite. Je vois un tout petit groupe pour la victoire et le général devrait se jouer ici. Mais, attention, il y a aussi des pièges avant, notamment la descente très technique du col de Châteauneuf. La troisième étape est moins dure que l’an passé, avec le Braus et la Madone. Mais la montée sur Berre-les-Alpes va faire mal, la descente sur le col de Nice est technique et on sera sur des petites routes toute la journée. Il peut se passer pas mal de choses.

Rouler chez soi, est-ce un avantage?

La connaissance du terrain, c’est toujours un plus. À Bessèges, j’étais plus dans le vague et c’est important d’avoir des repères dans les montées et de bien connaître les descentes. Mais, ici, ce sont les jambes qui vont parler et il faudra être fort dans les cols. Et puis, je ne suis pas le seul à bien connaître les parcours. Il y a beaucoup de coureurs qui vivent dans la région et s’entraînent très souvent dans les cols d’Èze, de Châteauneuf ou dans le Saint-Roch.

Après votre dernière saison accomplie et votre victoire dans La Vuelta, votre statut dans l’équipe a-t-il changé?

Non, car il y a beaucoup de coureurs dans l’équipe qui ont gagné de grandes courses. Je suis un équipier à qui on donne régulièrement sa chance. J’ai beaucoup de liberté. Je ne roule pas devant le peloton loin de l’arrivée, on me laisse faire ma course.

Et la suite de votre saison?

Après le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, j’irai sur l’Ardèche Classic (26 février). Si je marche bien dans ce début de saison, j’espère gagner ma place pour Paris-Nice (6-13 mars). En tant que Niçois, c’est une motivation supplémentaire. J’espère vraiment découvrir cette course. Puis, le Tour du Pays Basque (4-9 avril) et, j’espère, les classiques ardennaises où j’aiderai Benoît (Cosnefroy) et Bob (Jungels).

Le Tour de France, c’est pour cette année?

Il y a des coureurs qui sont assurés d’être au départ, ce n’est pas mon cas. Je suis dans la présélection, mais je n’y pense pas trop. Je vais déjà essayer de marcher sur mon début de saison. Si je n’y suis pas, il y a d’autres grands Tours.