Découvrez les premières images de la série Netflix sur les coulisses du Tour de France

La Grande Boucle comme on ne l’a jamais vu.

Après la Formule 1 et le tennis, Netflix va prochainement consacrer un documentaire sur le vélo et sa course la plus populaire: le Tour de France.

Cette série découpée en huit épisodes a été tournée lors de l'édition 2022 de la plus grande course cycliste du monde.

La série "suit au plus près l'ensemble des acteurs du Tour, des coureurs aux directeurs d'équipe et expose les multiples enjeux d'une course devenue un véritable symbole international, diffusée dans 190 territoires, explique Netflix dans un communiqué. ''Tour de France : au coeur du peloton'' lève le voile sur les coulisses d'équipes emblématiques, depuis la préparation jusqu'à la ligne d'arrivée à Paris."

La diffusion est prévue le 8 juin prochain.