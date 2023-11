Pogacar, Cavendish, Roglic, Sagan... Venez assister gratuitement à une course caritative de stars du vélo, ce dimanche à Monaco

L’événement caritatif Beking Monaco, qui célèbre la petite reine sous toutes ses formes, impliquera professionnels, amateurs et familles de 9 h à 17 h, ce dimanche ) Monaco.

"En tant que sportifs, nous avons la chance de pouvoir faire ce que nous aimons. Alors, pouvoir inspirer les enfants et les jeunes en leur donnant l’opportunité de passer une journée à vélo est un grand privilège pour moi", a confié Mark Cavendish, participant et co-recordman, avec Eddy Merckx, du nombre de victoires d’étapes sur le Tour de France et réputé comme l’un des plus grands sprinteurs de tous les temps.

Et le Britannique ne sera pas la seule star du peloton, ce dimanche à Monaco. Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Peter Sagan et Philippe Gilbert sont notamment attendus à l'invitation du cycliste italien Matteo Trentin.

Le programme de ce dimanche pour les professionnels et amateurs

À 9 h 45, professionnels, amateurs et athlètes ambassadeurs concourront côte à côte dans une compétition par équipes mixtes. L’occasion unique de pédaler aux côtés de ses idoles dans une chasse au chrono.





À 11 h 30, pendant une heure, les enfants pourront faire de même avec les stars du cyclisme sur parcours fermé, sans esprit de compétition.





À 14 h, le critérium des professionnels, la grande course du jour, débutera sur un tracé urbain de 1,3 km, cantonné à la partie du circuit de F1 située autour de l’esplanade du port Hercule : boulevard Albert-Ier, route de la Piscine et virage de la Rascasse. Bref, du spectacle en perspective.

Mais cette manifestation sera surtout dédiée aux familles avec de nombreuses animations pour les enfants afin d’apprendre à faire du vélo en toute sécurité.

L’accès est gratuit, sans limite d’âge. Il suffit d’avoir une certaine maîtrise du vélo.

Au menu, également : des entretiens avec les protagonistes du cyclisme, des cérémonies et remises de prix, de la musique, des espaces dédiés aux exposants pour essayer de nouveaux produits liés au vélo. La journée s’achèvera par une soirée caritative, essentiellement au profit de Fight Aids Monaco, durant laquelle seront notamment vendus un casque du pilote de F1 Valtteri Bottas et les maillots des coureurs présents.