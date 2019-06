Cinq Monégasques en lice aux Jeux européens

Les événements s’enchaînent pour le Comité olympique monégasque. Après les 18es Jeux des petits États d’Europe au Monténégro, cap sur la Biélorussie. Quatre ans après le succès de la première édition à Bakou (Azerbaïdjan) en 2015, la capitale Minsk sera l’hôte des 2es Jeux européens.

Plus de 4 000 athlètes de 50 pays rivaliseront dans 15 sports (23 disciplines). Dans 10 sports, les athlètes pourront obtenir leur qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ; et dans cinq sports se jouera le titre de champion d’Europe. C’est dire le niveau. La proximité des différents sites fait des Jeux de Minsk l’une des compétitions multisports les plus compactes, en ligne avec les recommandations de l’Agenda 2020, d’ailleurs voté à Monaco en 2014.

À l’instar de 2015 à Bakou, Monaco sera représenté par cinq athlètes. « Compétition majeure, ces 2es Jeux européens permettront à nos sportifs de se jauger au mieux dans un contexte de très haut niveau », souligne Yvette Lambin-Berti, secrétaire général du Comité olympique monégasque.

Trois médaillés des Jeux des petits États d’Europe en lice

Après la cérémonie d’ouverture dans le mythique Dinamo Stadium, trois sportifs « rouge et blanc » seront déjà en lice le premier jour d’épreuves, samedi. Le boxeur Hugo Micallef (- 69 kg) lors du tour préliminaire, le judoka Yann Siccardi (médaille d’argent aux JPEE du Monténégro) dans la catégorie des - 60 kg, ainsi que Xiaoxin Yang (médaille d’or aux JPEE) en tennis de table (tournoi individuel féminin) feront leurs grands débuts.

Le lendemain, dimanche, ce sera au tour du judoka Cédric Bessi (médaille de bronze aux JPEE) de fouler les tatamis dans la catégorie des -73 kg. Cette deuxième journée verra également le cycliste Victor Langellotti concourir dans l’épreuve de la course en ligne. Il remettra le couvert sur le contre-la-montre sur route mardi 25 juin.

Le boxeur Hugo Micallef et la pongiste Xiaoxin Yang seront - espérons-le - amenés à poursuivre l’aventure le plus loin possible, la finale de la boxe ayant lieu le 29 juin, celle du tennis de table mercredi 26 juin.

À Minsk, la délégation monégasque est conduite par Damien Desprat (chef de mission) et complétée par les entraîneurs Juan Gonzalez (boxe), Guido Possetto (cyclisme), Marcel Pietri (judo) et Anthony Geminiani (tennis de table), ainsi que Nicolas Pollano (ostéopathe).